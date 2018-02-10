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Еда с помойки для москвичей

Когда впервые об этом услышал, то долго не мог в это поверить, но мне предложили увидеть это собственными глазами и назвали несколько адресов.

еда на помойке.jpg


Многие вероятно слышали, что в некоторых странах есть рестораны, где блюда готовят из продуктов собранных на помойке. Рестораны эти не социальные столовые для нищих, а вполне себе приличные гастрономические заведения. Это такая дань моде, так же как гибридные или электромобили, которые ещё пока экономически не оправданы.

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У нас про такие рестораны я не слышал, а вот то, что есть люди, которых не пугает подбор продуктов на помойке уже видел собственными глазами. И это не бомжи или нищие, которых было полно в 90-е годы. Просто и в нашем обществе появились люди, которым такой образ жизни пришелся по душе.

Как оказалось, таких мест в Москве не мало, куда приходят прилично одетые люди и набирают себе рацион.



Конечно это не простые городские помойки, а помойки возле крупных гипермаркетов, фасфудов или ресторанов, куда иногда выбрасывают вполне ликвидный товар.

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Прилично одетые господа, старательно отбирают продукты, складывают их в сумку и отправляются обратно домой. Кстати собирают не только продукты, частенько на помойках находят предметы гигиены и прочиех хозтовары.


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Tags: еда с помойки, полезная информация, помойка, флуд, фуд
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