Еда с помойки для москвичей

Первый дом по программе реновации (мнение эксперта) Сегодня дом полностью готов для заселения, которое начнется уже с сегодняшнего дня. Так что самое время заглянуть и оценить что получилось, а что ещё…

Заявление в прокуратуру "История о том, как один из самых удивительных предпринимателей России Фёдор Овчинников организовал сеть по продаже наркотических веществ под…

Куда переселили москвичей Сегодня покажу вам эксклюзив - дом снаружи и внутри, тот самый, куда переселили жильцов с ул. Жукова из пятиэтажек. История уже наделала много…

Москвичи получат скидку 10% и право выкупа ещё одной квартиры Признаться, удивлён такому повороту. Начну, пожалуй, с самой новости - стало известно по какой именно схеме будет проходить процесс приобретения…

Снежный коллапс в Москве (хроника событий в фотографиях) Последняя информация - ситуация непростая, но будет ещё хуже. Уже побит полувековой рекорд по количеству осадков, только за вчера с 9:00 до…

Самая частая ошибка начинающего фотографа Когда-то сам наломал дров и теперь, спустя несколько лет, точно знаю, что именно нужно любому начинающему фотографу. Как правило, если у вас…

Хитрецы из ИКЕА То, что многие держат людей за идиотов, уже давно не новость, а тут внаглую дурят, не стесняясь делать это под запись. Почти в каждой сети есть своя…

Сцепились два блогера Мало кто заметил, но буквально на днях в ЖЖ произошел занимательный спор между Ильей varlamov.ru и Катей prostitutka_ket.…