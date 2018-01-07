Во что превращается московское метро

Так вот, метро в Барсе достаточно аскетичное и скучное, не идет ни в какое сравнение со старыми станциями московской подземки, куда как в музей можно водить туристов. При этом испанская подземка очень комфортная, особенно для пожилых и людей с ограниченными возможностями.
Там почти на каждой станции есть лифты, и вот подобный лифт я вчера обнаружил на станции Ховрино
В два этапа можно попасть прямо на станцию, выйдя вот из этой желтой двери.
Кстати, у нашей подземки тоже есть свое преимущество - очень короткие интервалы между поездами. Я был удивлен, но даже в праздники поезда ходили один за другим.
Ну и нельзя не упомянуть навигацию, ИМХО она одна из самых удобных, за границей чаще всего подземка это настоящий лабиринт.
Теперь и наши станции стали похожи на европейские, продуманные и безопасные, хотя для полной безопасности не хватает дверей на платформах, такие часто используют в странах с высоким уровнем суицидов. В той же Азии очень заморачиваются на этот счет.
Появились световые стоп линии.
Которые гаснут при посадке и высадке пассажиров.
Ну и, конечно, все уже привыкли к информационному столбику с кнопкой SOS.
Турникеты тоже новые, такие сейчас ставят повсеместно.
Тикет офис.
Билет можно купить в терминале, но эта информация скорее для тех, кто очень давно не спускался в подземку.
Кстати, проезд в этом году немного подорожал, билет в оба конца 110 рублей.
Тут, как я понимаю, в одно касание принимают карты.
"Ховрино" открыли буквально на днях, 31 декабря 2017 года.
А как вам современное московское метро и каких изменений ждете вы?
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