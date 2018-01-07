Во что превращается московское метро

Сермяжная правда про Украину от Андрея Данилко (Верка Сердючка) К вопросу о том, что не всё так однозначно и что некоторые не просто прозрели, но даже и не были под влиянием украинской пропаганды. Хотя понимаю,…

Самые мои любимые читатели в 2017 году Тут пятёрка самых-самых моих преданных читателей - блоггеров, которые в 2017 году регулярно посещали мою страничку живого журнала. Смотрите вот они:…

Что сделали с ВДНХ В 90-х ВДНХ перевели на хозрасчет и уникальная выставка достижений народного хозяйства, которой гордился СССР, превратилась в огромный вещевой рынок.…

Как изменилась МОСКВА за год Давайте быстро пробежимся по пунктам, что нового появилось в Москве в уходящем году. Первая половина года нам запомнилась серьезной критикой…

А вот тут Украина нас обошла Есть вещи на которые нужно смотреть исключительно объективно и если у наших соседей появляются успехи, то игнорировать их удел слабых.Правильнее…

Психическое расстройство или как хештег STOPSTIGMA набирает обороты Сам с этим столкнулся, когда вывалил у себя в блоге историю своей болезни и рассказал, что проходил обследование и врачи сообщили мне о неприятном…

Работа, за которую платят биткоинами Года три-четыре назад было очень модно иметь долларовый доход. Сегодня модно получать вознаграждение за свой труд в крипотовалюте. Уверен, что среди…

Вся правда про ёлки Варламова Если вы ещё не купили ёлку Варламова, то вы - молодец. Сейчас обосную. Наверняка вы слышали, что Илья varlamov.ru барыжит елками, но…