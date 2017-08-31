записки неизвестного блогера неМихаила

...пишу с ошибками, читаю по слогам.

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nemihail August 31st, 10:00

Чем питаются в российской глу​б​инке: спред Кремлевский и икра из водорослей
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Не скрою, что это не было для меня большим открытием, однако впечатление произвело неизгладимое.




Проехав от Архангельска до Сыктывкара удалось увидеть неглянцевую Россию и посмотреть не только на разруху в деревнях, но и на полках местных продовольственных магазинов. Началось всё с Архангельска, речь пойдет не о центре города, а об островной его части, где люди живут в многоквартирных бараках; моются и стирают одежду в реках и возделывают собственные огороды.



Пообщавшись с местными, выяснил, что огород действительно выручает, кроме того на зиму закатывают грибы и ягоды. Продукты оптом покупают в крупных сетевых магазинах в городе, если что-то нужно ​к​упить срочно, закупаются вот в таком местном сельпо.



Тут ассортимент для крайней необходимости и чуть выше цены, но для своих открыта кредитная линяя и если у жителя хорошая репутация, то без проблем получить необходимый продуктовый набор до получки или пенсии. Минус конечно в том, что карты тут не принимают.



Да и продукты только самые бюджетные, а их качество оставляет желать лучшего.



Следующая наша остановка село Емецк, тут мы переночевали и утром отправились к разрушенной церкви в деревне Рото-Наволок.



Та еще глухомань, куда требовалось переправиться на лодке. Однако к нашему приезду оказалось, что кто-то восстановил мост.



Тут сразу три церкви, одна каменная и две деревянные, из которых только одна выглядит целой.



Сделав несколько кадров, вернулись в Емецк, тут мы закупились всем необходимым в местной Пятерочке.



Скажу честно, в Москве я редко бываю в Пятерочке и был сильно удивлен, что в регионах она немного другая - компактный, аккуратный, "вылизанный" супермаркет. Скорее всего, этому способствуют небольшие площади, меньшая проходимость. А, возможно, это тупо человеческий фактор - контраст с местным колоритом настолько сильный, что сразу в памяти всплыли мои первые впечатления от посещения ноунейм мини-маркета в далёких 90-х, тогда этот волшебный магазин, в который мы ходили как на экскурсию, открылся возле м. Коньково.



С другой стороны - а зачем всё это в селе, в котором проживают 2 000 жителей, неужели кто-то приходит сюда за качественными продуктами и премиальным товаром? Визуально индикатор качества жизни тут зашкаливает, ощущение, что ты в европейской глубинке.



Когда чуть позже ходили на пароме, удалось поговорить с местными, которые с другого берега Двины приезжают сюда за продуктами.



Едут они в первую очередь за качественным товаром, которого нет в местных сельпо. Кстати, подметил, что почти все приезжают в магазин со своими пакетами и сумками.



И, как следствие, ближайший от переправы магазин закрылся.



Но он тут не единственный, есть даже сетевые сельпо. Вот один из таких:



Заходим внутрь. Считают тут по старинке - на счетах.



Вот это всё мясное, что есть в магазине, есть даже икорный отдел – икра из мойвы и икра «Здоровье» (на фото справа в углу).



Едем дальше. Во многих деревнях и селах вообще нет магазинов, от слова "совсем".



И жителям приходится ездить в соседнее сельпо.



Вообще, что-то манящее в этом есть.



Жизнь тут простая, спокойная и размеренная.



И как-то всё ещё держится.



Ещё один местный сетевик "Петрович", с их пакетами местные жители были замечены в Пятерочке на другом берегу реки.



Чем ближе к переправе, тем сложнее конкурировать, вследствие чего и ассортимент получше и цены уже не такие высокие,а кое-где ещё и карты принимают, ведь на другой стороне реки есть сетевые магазины, с выбором продуктов и сопутствующих товаров. Местным сельпо в таких условиях работать сложнее, но покупатель от этого только выигрывает.



Объявление на входе в магазин.



Возвращаемся на нашу сторону.



А дальше переезд до Котласа.



Приятный ухоженный городок с обустроенной набережной.



И тут снова есть Пятерочка, а значит и привычный набор продуктов.



Далее город Коряжма и опять она. Лихо так Пятерочки захватывают малые города и села. Кстати, ассортимент тут не хуже, чем во многих столичных магазинах.



Дальше в Коми



Долгий переезд с небольшой остановкой в селе Ыб.



Паломники местного монастыря живут в железнодорожных вагонах.




Ну а это уже река Сысола и центральная набережная Сыктывкара.



Кстати, подмечено, что в крупных городах люди практически не ходят в магазины со своими сумками, а купленные пакеты используют для сбора мусора.



Вот собственно и всё на сегодня.

За помощь в организации поездки благодарю: X5 Retail Group.

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1264 comments :
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shchukin_vlad August 31st, 7:11
макос никогда никого не рекламирует)
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nemihail August 31st, 7:14
...лол)
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zhzhitel August 31st, 7:14
Вот это глубинка. Хороший репортаж.
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pharao August 31st, 9:52
как хорошо что Путин снова выиграет выборы, и эта срань снова останется без изменений !
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inoi567 August 31st, 7:14
мы едим картошку и натуральное мясо. и даже домашний хлеб. вы там в городах вообще едите сплошную химию. потому и злые такие.
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nemihail August 31st, 7:17
...всё может быть;)
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igorboretski August 31st, 7:22
Ваши фото из Яндекса не видны в Украине.
Прим.: в Украине проживают 8 млн. человек, так или иначе связывающих себя с принадлежностью к России.
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nemihail August 31st, 7:25
...давеча украинцы рогом упирались и заявляли, что всё видно и даже настаивали, что запрета Яндекса нет.
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buhbah August 31st, 7:25
Хорошо показано. Интересно, как там зимой?
"Село Ыб" - кажется теперь я видел всё... )
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abra_akbar August 31st, 7:48
Есть ещё много на Ы в Тыве и Якутии.
Ырбан какой-нить, например. :-) Или Ытык-Кюель, прастигоспади.
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mark_amerika August 31st, 7:28
Макосу надо работать в пятерочке. Гармонично смотрится там
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inoi567 August 31st, 7:45
уборщицей туалетов
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ilyavaliev August 31st, 7:47
Это ты Котлас ухоженным назвал?))
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nemihail August 31st, 7:52
...да)
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joeck_12 August 31st, 8:03
Какие аутентичные деревенские пейзажи...
Как у бабушки в деревне в 70х побывала...
Там реально можно снимать фильмы о временах раскулачивания и организации колхозов. Избы такие же.
Только пару вывесок убрать.
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(Screened comment)
baalmos August 31st, 8:04
Честно говоря не был в деревне вообще. Все удивляются этому факту, но так и есть. Хоть коз увидел на фотографии
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prorsus August 31st, 9:25
Еще будете и еще увидите. Все там будем.
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Зато в Коми - множество конц - лагерей!

pravdoiskanie August 31st, 8:11
А там питание наверное ещё - хужей?
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Re: Зато в Коми - множество конц - лагерей!

abra_akbar August 31st, 8:42
21 век на дворе, окститесь. Какие концлагеря?
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fanatik33 August 31st, 8:17
я бы подпись фотки "Да и продукты только самые бюджетные, а их качество оставляет желать лучшего."
изменил. или убрал. а то не дай бог увидят те же производители "Рябы" - засудят...

а так просто фантастический репортаж. спасибо!!!
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abra_akbar August 31st, 8:42
"Ряба" небюджетная?
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Выборы

leonid_vlad August 31st, 8:19
А в Архангельской области и в Республике Коми
будут выборы 19 сентября этого года,
как в Москве?
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Re: Выборы

navalnypresiden August 31st, 10:08
Будут, но придет 5-10% ватников-бюджетнгиков и выберут кого они должны выбрать
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macaronnic August 31st, 8:23
почему у Пятерочки такой убогий колхозный дизайн
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abra_akbar August 31st, 8:36
Хм. и что же там колхозное? :-)
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ptiburducoff August 31st, 8:43
Кстати, посмотрел на цены на алкоголь, сравнил с дорогим Израилем, много думал.
Виски Джеймессон 1л. Израиль - 120 шекелей (1920 руб), село под Архангельском - 2200 руб.
Бехеровка. Израиль - 68 шек (1100 руб), село - 1000 руб.
Ред Лейбл Джонни Уокер. Израиль - 1450 руб, село - 1650.
Баллентайнс. Израиль - 1450 руб. село - 1576.
Чот много. Кто там это пьёт? Проезжие баре?
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backtotheussr August 31st, 8:53
сто рублей переплатить это немного. Вот если сто рублей за пакет молока - это много.
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jrn7 August 31st, 8:46
Смотрю Вы в последнее время сплошной негатив собираете...Складывается впечатление ,что работаете по определённому заказу...Это конечно Ваше дело, но это явно Вам не идёт на пользу.
Извините,это конечно чисто моё мнение.

Edited at 2017-08-31 08:47 am (UTC)
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fantom7 August 31st, 8:55
Какой негатив? О чём вы?
Правда жизни.
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v_dokumentiki August 31st, 8:50
Хаваю исключительно спред "Кремлёвский" и икру из водорослей - и ничего другого мне и даром не надо! Очень вкусная и здоровая пища. Я даже заметно прибавил в весе после санкций, когда пармезану стало не достать. На нём я только худел - его мнгого не съешь, дорогой, сцуко! А сейчас всего навалом и недорого - ем от пуза.
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zinaida111 August 31st, 9:14
в икре из водорослей нет никаких водорослей
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hotmysl August 31st, 8:51
А что таки делать? Невидимая рука рынка шарит по нашим карманам и мы в итоге имеем всё это.
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navalnypresiden August 31st, 10:09
Почему-то эта рука в России на 70% огосударствлена
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undead_bat August 31st, 8:52
Хороший пост - спасибо за освещение
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navalnypresiden August 31st, 10:07
Тоже Пятерочку рекламируете? Знаете, у них самый дешевый пакет стоит 6 рублей, поэтому все со своими и таскаются, специально мелкие пакеты убрали за рупь-два, чтобы на них навар делать
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v_dokumentiki August 31st, 8:54
Падение жизненного уровня россиян заметно сказалось на блогерах. На поездки за границу денег у них больше нет, стали ездить по России, постигать состав, на котором замешаны опоры, скреплённые скрепами.
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nemihail August 31st, 9:05
...интересный вывод;)
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dl_advokat August 31st, 8:59
Это РФ, которую за 18 лет построил Путин.
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marian_baidek August 31st, 9:07
А куда делось то, что было до Путина?
Или до Путина в РФ ничего не было и ему все самому пришлось строить?
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marian_baidek August 31st, 9:04
На фотографии чувака с мотоциклом- остатки узкоколейки и вагоны на заднем плане!
Действующая или разваливающиеся останки прошлого наследия?
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sigalov September 1st, 18:52
Похоже на действующую [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
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svinzovaja August 31st, 9:05
Пятерочки эти зло. Вытаскивают деньги жителей в титейл, а местные предприниматели банкротятся. А меж тем местные предприниматели платили налоги в местный же бюджет, как правило входили в число депутатов, чего то делали по благоустройству и помощи людям. А теперь все уходит в ритейл. И один и тот же ассортимент продуктов по всей стране это на самом деле грустно. А где самобытность?

Вообще у Кинга даже хорошо написано как в 70-е , 80-е годы крупный ритейл приходил в маленькие городки Америки, как люди кидались туда в погаоне за акциями и скидками и чем это оборачивалось сначала для местных маленьких магазинов и кафе. Заканчивалось все полным угасанием экономической жизни поселений.
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jylia_z August 31st, 9:15
Для предпринимателей зло, а для потребителей благо. Потому что и выбор товара, и качество не сравнить с мелкой лавкой. И это при более низких ценах.
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sobolev82 August 31st, 9:06
годный пост, а евреи пьют портвейн?
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prorsus August 31st, 9:27
Еще как.
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zinaida111 August 31st, 9:12
в икре "из водорослей" нет никаких водорослей, это бздеж.
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nemihail August 31st, 9:29
...а что там?
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y_kostra August 31st, 9:16
Я так понимаю, что основная масса комментаторов зашла на Макоса поглазеть??
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prorsus August 31st, 9:23
Нет, не правильно вы понимаете. Вы как раз упустили самую суть. Так что сидите и думайте, я приду проверю.
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