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Не скрою, что это не было для меня большим открытием, однако впечатление произвело неизгладимое.Проехав от Архангельска до Сыктывкара удалось увидеть неглянцевую Россию и посмотреть не только на разруху в деревнях, но и на полках местных продовольственных магазинов. Началось всё с Архангельска, речь пойдет не о центре города, а об островной его части, где люди живут в многоквартирных бараках; моются и стирают одежду в реках и возделывают собственные огороды.Пообщавшись с местными, выяснил, что огород действительно выручает, кроме того на зиму закатывают грибы и ягоды. Продукты оптом покупают в крупных сетевых магазинах в городе, если что-то нужно ​к​упить срочно, закупаются вот в таком местном сельпо.Тут ассортимент для крайней необходимости и чуть выше цены, но для своих открыта кредитная линяя и если у жителя хорошая репутация, то без проблем получить необходимый продуктовый набор до получки или пенсии. Минус конечно в том, что карты тут не принимают.Да и продукты только самые бюджетные, а их качество оставляет желать лучшего.Следующая наша остановка село Емецк, тут мы переночевали и утром отправились к разрушенной церкви в деревне Рото-Наволок.Та еще глухомань, куда требовалось переправиться на лодке. Однако к нашему приезду оказалось, что кто-то восстановил мост.Тут сразу три церкви, одна каменная и две деревянные, из которых только одна выглядит целой.Сделав несколько кадров, вернулись в Емецк, тут мы закупились всем необходимым в местной Пятерочке.Скажу честно, в Москве я редко бываю в Пятерочке и был сильно удивлен, что в регионах она немного другая - компактный, аккуратный, "вылизанный" супермаркет. Скорее всего, этому способствуют небольшие площади, меньшая проходимость. А, возможно, это тупо человеческий фактор - контраст с местным колоритом настолько сильный, что сразу в памяти всплыли мои первые впечатления от посещения ноунейм мини-маркета в далёких 90-х, тогда этот волшебный магазин, в который мы ходили как на экскурсию, открылся возле м. Коньково.С другой стороны - а зачем всё это в селе, в котором проживают 2 000 жителей, неужели кто-то приходит сюда за качественными продуктами и премиальным товаром? Визуально индикатор качества жизни тут зашкаливает, ощущение, что ты в европейской глубинке.Когда чуть позже ходили на пароме, удалось поговорить с местными, которые с другого берега Двины приезжают сюда за продуктами.Едут они в первую очередь за качественным товаром, которого нет в местных сельпо. Кстати, подметил, что почти все приезжают в магазин со своими пакетами и сумками.И, как следствие, ближайший от переправы магазин закрылся.Но он тут не единственный, есть даже сетевые сельпо. Вот один из таких:Заходим внутрь. Считают тут по старинке - на счетах.Вот это всё мясное, что есть в магазине, есть даже икорный отдел – икра из мойвы и икра «Здоровье» (на фото справа в углу).Едем дальше. Во многих деревнях и селах вообще нет магазинов, от слова "совсем".И жителям приходится ездить в соседнее сельпо.Вообще, что-то манящее в этом есть.Жизнь тут простая, спокойная и размеренная.И как-то всё ещё держится.Ещё один местный сетевик "Петрович", с их пакетами местные жители были замечены в Пятерочке на другом берегу реки.Чем ближе к переправе, тем сложнее конкурировать, вследствие чего и ассортимент получше и цены уже не такие высокие,а кое-где ещё и карты принимают, ведь на другой стороне реки есть сетевые магазины, с выбором продуктов и сопутствующих товаров. Местным сельпо в таких условиях работать сложнее, но покупатель от этого только выигрывает.Объявление на входе в магазин.Возвращаемся на нашу сторону.А дальше переезд до Котласа.Приятный ухоженный городок с обустроенной набережной.И тут снова есть Пятерочка, а значит и привычный набор продуктов.Далее город Коряжма и опять она. Лихо так Пятерочки захватывают малые города и села. Кстати, ассортимент тут не хуже, чем во многих столичных магазинах.Дальше в КомиДолгий переезд с небольшой остановкой в селе Ыб.Паломники местного монастыря живут в железнодорожных вагонах.Ну а это уже река Сысола и центральная набережная Сыктывкара.Кстати, подмечено, что в крупных городах люди практически не ходят в магазины со своими сумками, а купленные пакеты используют для сбора мусора.Вот собственно и всё на сегодня.Добавляйтесь, чтобы не пропустить очередной обзор:Рассказать друзьям или разместить в своём блоге: