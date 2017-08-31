Проехав от Архангельска до Сыктывкара удалось увидеть неглянцевую Россию и посмотреть не только на разруху в деревнях, но и на полках местных продовольственных магазинов. Началось всё с Архангельска, речь пойдет не о центре города, а об островной его части, где люди живут в многоквартирных бараках; моются и стирают одежду в реках и возделывают собственные огороды.
Пообщавшись с местными, выяснил, что огород действительно выручает, кроме того на зиму закатывают грибы и ягоды. Продукты оптом покупают в крупных сетевых магазинах в городе, если что-то нужно купить срочно, закупаются вот в таком местном сельпо.
Тут ассортимент для крайней необходимости и чуть выше цены, но для своих открыта кредитная линяя и если у жителя хорошая репутация, то без проблем получить необходимый продуктовый набор до получки или пенсии. Минус конечно в том, что карты тут не принимают.
Да и продукты только самые бюджетные, а их качество оставляет желать лучшего.
Следующая наша остановка село Емецк, тут мы переночевали и утром отправились к разрушенной церкви в деревне Рото-Наволок.
Та еще глухомань, куда требовалось переправиться на лодке. Однако к нашему приезду оказалось, что кто-то восстановил мост.
Тут сразу три церкви, одна каменная и две деревянные, из которых только одна выглядит целой.
Сделав несколько кадров, вернулись в Емецк, тут мы закупились всем необходимым в местной Пятерочке.
Скажу честно, в Москве я редко бываю в Пятерочке и был сильно удивлен, что в регионах она немного другая - компактный, аккуратный, "вылизанный" супермаркет. Скорее всего, этому способствуют небольшие площади, меньшая проходимость. А, возможно, это тупо человеческий фактор - контраст с местным колоритом настолько сильный, что сразу в памяти всплыли мои первые впечатления от посещения ноунейм мини-маркета в далёких 90-х, тогда этот волшебный магазин, в который мы ходили как на экскурсию, открылся возле м. Коньково.
С другой стороны - а зачем всё это в селе, в котором проживают 2 000 жителей, неужели кто-то приходит сюда за качественными продуктами и премиальным товаром? Визуально индикатор качества жизни тут зашкаливает, ощущение, что ты в европейской глубинке.
Когда чуть позже ходили на пароме, удалось поговорить с местными, которые с другого берега Двины приезжают сюда за продуктами.
Едут они в первую очередь за качественным товаром, которого нет в местных сельпо. Кстати, подметил, что почти все приезжают в магазин со своими пакетами и сумками.
И, как следствие, ближайший от переправы магазин закрылся.
Но он тут не единственный, есть даже сетевые сельпо. Вот один из таких:
Заходим внутрь. Считают тут по старинке - на счетах.
Вот это всё мясное, что есть в магазине, есть даже икорный отдел – икра из мойвы и икра «Здоровье» (на фото справа в углу).
Едем дальше. Во многих деревнях и селах вообще нет магазинов, от слова "совсем".
И жителям приходится ездить в соседнее сельпо.
Вообще, что-то манящее в этом есть.
Жизнь тут простая, спокойная и размеренная.
И как-то всё ещё держится.
Ещё один местный сетевик "Петрович", с их пакетами местные жители были замечены в Пятерочке на другом берегу реки.
Чем ближе к переправе, тем сложнее конкурировать, вследствие чего и ассортимент получше и цены уже не такие высокие,а кое-где ещё и карты принимают, ведь на другой стороне реки есть сетевые магазины, с выбором продуктов и сопутствующих товаров. Местным сельпо в таких условиях работать сложнее, но покупатель от этого только выигрывает.
Объявление на входе в магазин.
Возвращаемся на нашу сторону.
А дальше переезд до Котласа.
Приятный ухоженный городок с обустроенной набережной.
И тут снова есть Пятерочка, а значит и привычный набор продуктов.
Далее город Коряжма и опять она. Лихо так Пятерочки захватывают малые города и села. Кстати, ассортимент тут не хуже, чем во многих столичных магазинах.
Дальше в Коми
Долгий переезд с небольшой остановкой в селе Ыб.
Паломники местного монастыря живут в железнодорожных вагонах.
Ну а это уже река Сысола и центральная набережная Сыктывкара.
Кстати, подмечено, что в крупных городах люди практически не ходят в магазины со своими сумками, а купленные пакеты используют для сбора мусора.
Вот собственно и всё на сегодня.
За помощь в организации поездки благодарю: X5 Retail Group.
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"Село Ыб" - кажется теперь я видел всё... )
Ырбан какой-нить, например. :-) Или Ытык-Кюель, прастигоспади.
Как у бабушки в деревне в 70х побывала...
Там реально можно снимать фильмы о временах раскулачивания и организации колхозов. Избы такие же.
Только пару вывесок убрать.
Зато в Коми - множество конц - лагерей!pravdoiskanie August 31st, 8:11
Re: Зато в Коми - множество конц - лагерей!abra_akbar August 31st, 8:42
изменил. или убрал. а то не дай бог увидят те же производители "Рябы" - засудят...
а так просто фантастический репортаж. спасибо!!!
Выборыleonid_vlad August 31st, 8:19
будут выборы 19 сентября этого года,
как в Москве?
Re: Выборыnavalnypresiden August 31st, 10:08
Виски Джеймессон 1л. Израиль - 120 шекелей (1920 руб), село под Архангельском - 2200 руб.
Бехеровка. Израиль - 68 шек (1100 руб), село - 1000 руб.
Ред Лейбл Джонни Уокер. Израиль - 1450 руб, село - 1650.
Баллентайнс. Израиль - 1450 руб. село - 1576.
Чот много. Кто там это пьёт? Проезжие баре?
Извините,это конечно чисто моё мнение.
Edited at 2017-08-31 08:47 am (UTC)
Правда жизни.
Или до Путина в РФ ничего не было и ему все самому пришлось строить?
Действующая или разваливающиеся останки прошлого наследия?
Вообще у Кинга даже хорошо написано как в 70-е , 80-е годы крупный ритейл приходил в маленькие городки Америки, как люди кидались туда в погаоне за акциями и скидками и чем это оборачивалось сначала для местных маленьких магазинов и кафе. Заканчивалось все полным угасанием экономической жизни поселений.