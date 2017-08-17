записки неизвестного блогера неМихаила

...пишу с ошибками, читаю по слогам.

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nemihail August 17th, 14:00

Как бесплатно получить места в первом классе (лайфхак)

Оговорюсь сразу, путь не простой, но реальный. Не могу гарантировать 100% результат, однако выполняя эту инструкцию ваши шансы серьезно возрастут.

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Если вы до сих пор не знаете, сколько именно стоит перелет первым классом, то лучше и не пытаться, вас может ожидать легкий шок.

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Это был рейс из Крыма, билет я оформил за 3 200 рублей + 20 000 миль, но это не обязательное условие. Вы можете просто купить билет эконом-премиум и повысить его до бизнеса или сразу купить в бизнес-класс, что явно не самый дешевый вариант.

DSCF5944.jpg

А теперь самое главное, не выбирайте место при покупки билета и не регистрируйтесь онлайн, как это многие любят.

ВАЖНО!

При онлайн регистрации вы не сможете выбрать места в первом классе, если это заранее не оговорено тарифом, а у вас, я напомню, на руках билет в бизнес.

При оформлении мне было предложено выбрать три места, не самые на мой взгляд удачные. Если бы я это сделал, то летел бы именно на выбранном месте в бизнесе.

DSCF6286.jpg

Вот на этих местах, они кстати тоже вполне комфортные, был опыт полета в Таиланд, тогда это был рейс Трансаэро.

DSCF6290.jpg

Второй момент, не спешите приезжать на регистрацию первыми, поскольку в первую очередь рассаживают на те самые оставшееся места. По всей видимости, на стойке я регистрировался тогда, когда все места были уже забронированы. При этом я передал сотруднице на стойке свою бонусную карту, что по логике не обязательно, так как при покупки за мили, я её уже отметил, а мили за этот полет мне точно не начислят.

Но это очень важный стратегический момент, вы постоянный клиент, пользуйтесь этим.

DSCF5920.jpg

И вот мне выдают посадочный, а зная заранее компоновку салона, подсмотрел в интернете, уже уверен, что это точно первый класс, хотя для объективности в авиакомпании Россия этот класс называется Супер Спейс Плюс (Super Space+), а когда-то его именовали Империал от Трансаэро.

Ну вот собственно и всё, наслаждаюсь полетом и демонстрирую вам все его прелести в идеальных условиях. Не шутя, могу констатировать, что с радостью пролетел бы в этом кресле часов 15.

DSCF5963.jpg

Это моё место и оно выделено практически в отдельное купе с возможностью трансформироваться в полноценную ровную кровать. Обычно на длинных рейсах существует услуга по превращению кресла в домашнюю кровать, со всей необходимой спальной атрибутикой: матрасом, простыней, подушкой, одеялом и даже пижамным набор одежды.

DSCF6186.jpg

Само собой кресло может принять практически любую комфортную для вас форму, а для ваших ног предусмотрен специальный ремень безопасности.

DSCF6203.jpg

А вот питание в АК Россия такое же как в бизнес-классе.

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И оно немного уступает Аэрофлотскому.

DSCF6149.jpg

Единственный отрицательный момент этого полета - короткое расстояние до Москвы.

DSCF6228.jpg

Так и не успел как следует насладиться комфортом первого класса.

DSCF6297.jpg

Так что летать первым классом могут не только миллионеры, мне мой полет обошелся всего в 3 200 рублей живыми дельгами. Знали про такой способ?

А какие самолетные лайфхак знаете вы?

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252 comments :
( 252 comments Leave a comment )
maratema August 17th, 11:03
Сначала думал, что пост про школу.
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Альтернативный CD August 17th, 11:54
Расстроился?
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a_zaxar August 17th, 11:04
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aabbccdd1122 August 17th, 11:12
Молодец, акуительный совет! Не регистрируйтесь на сайте, подходите на регистрацию последний - и у Вас будет отличный шанс остаться в аэропорту, потому, что овербукинг имеет место быть.
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nemihail August 17th, 11:50
...именно, на этот случай и есть первый класс. Если вы с билетами в бизнес-класс попадаете на отсутствие мест вам предоставляют места в первом классе, которые свободно не продаются.


Edited at 2017-08-17 02:16 pm (UTC)
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in fiocci August 17th, 11:34
теперь все дебилы придут регистрироваться за 10 минут до конца
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nemihail August 17th, 11:50
...за 40 она заканчивается
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Альтернативный CD August 17th, 11:51
кто хуже: худой неМойша или бритый Адуван?
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antiteron August 17th, 14:54
Миро с жопой Кардашьян
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diver61 August 17th, 12:09
Как нигде не работать и летать 1 классом?
Как ничего не делать и найти миллион?
Как у раненого украсть кошелек?
Как съездить в Крым и не получить срок?
Это лайфаки для настоящих масковских мужиков!
Браво!
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Альтернативный CD August 17th, 12:13
Как стать раком першим
И не быть адуваном
епта!
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pataparat August 17th, 12:20
в пилотской кабине тоже неплохо

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nemihail August 17th, 13:26
...норм, а что это?
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Александр Макушкин August 17th, 12:28
Не зря ты самый хитрый
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nemihail August 17th, 13:37
...о как)
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papa_studebaker August 17th, 12:36
Что бизнес, что первый класс какие-то потертые, пыльные, невзрачные.
Дорого? Без сомнения.
Удобно? Возможно.
Стильно? Нет...
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nemihail August 17th, 13:37
...я из всего этого выбираю только удобство, меня золотые элементы не прельщают;)
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germanoid August 17th, 12:44
Вааще какой то жуткий ацтой. Такое чуство что диваны для первого класса с помойки принесли
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nemihail August 17th, 13:35
...ну так не новый салон, бывший Трансаэро
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froster2 August 17th, 12:50
Где фоточки где немишенька ел в лицо?
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nemihail August 17th, 13:35
...регулярно туда ем;)
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зачем бесплатно!

afonya007 August 17th, 13:07
мы ведь вчера сорвали джек-пот из Вашего поста
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Re: зачем бесплатно!

nemihail August 17th, 13:35
...два;)
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worobioff_ku August 17th, 13:25

Лайфхак, а по русски?😊

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ujhjlnfirtyn August 17th, 13:34
лайкфак ))))

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serpentcross August 17th, 13:29
Ну и? "или сразу купить в бизнес-класс"

Всё сводится к тому аля - чтобы попасть в бизнес-класс, нужно купить билет в бизнес-класс...

Бред..
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nemihail August 17th, 13:33
...первый не бизнес, не путайте
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Очередная хуета от пейсателя заголовков

Vladimir Zelenskiy August 17th, 13:40
Очередная хуета от пейсателя заголовков
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Re: Очередная хуета от пейсателя заголовков

nemihail August 17th, 13:45
...молодец;)
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kovzanka August 17th, 13:56
ФСБ оплачивает
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Альтернативный CD August 17th, 14:03
МВД ЖЖе
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Oleg P August 17th, 14:12
Рисковый Вы человек, однако. При регистрации в последний момент легко нарваться на overbooking, в результате чего авиакомпания любезно предложит лететь другим рейсом.
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nemihail August 17th, 14:14
...слышал про него, говорят, что наши авиакомпании теперь тоже его эксплуатируют, однако это же не эконом, в бизнес больше положенного не продадут.

Тут как раз я под него и попал и мне дали классом выше. В этом и смысл.
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nemihail August 17th, 14:15
...как видите даже с комфортом;)
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johnnyjj88 August 17th, 14:56
Спасибо за статью. Ну читать и интересно.
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Альтернативный CD August 17th, 15:28
Статью тебе прокурор назначит
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(Anonymous) August 17th, 15:03
Самый главный лайвфак..быть узнаваемым блоггером,там и первый класс дадут,а возможно и 2 пилотом посадят,не надо ля-ля,Миша..у нас же ещё есть 14 процентов нормальных,хотя о чём это я,пост для 86))
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nemihail August 17th, 15:48
...я не медийная личность, тут вы ошибаетесь
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m2da August 17th, 15:11
Одна маленькая деталь. Всего лишь голд нужен. Ерунда же, действительно. Ахуенный совет, спасибо, ага.
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nemihail August 17th, 15:48
...вот тут действительно не знаю, у меня разного уровня карточки были, сейчас, да, голд
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Альтернативный CD August 17th, 15:29

нет в жЫзни щастя

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kvg August 17th, 15:47

Сколько рейсов из МСК имеют бизнес класс и первый и куда?

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nemihail August 17th, 16:29
...не знаю
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prof_brown August 17th, 15:51
Ну так заплатив еще 20,000 миль сверху, естественно заапгрейдят. Так и я могу! У меня карточка gold со star alliance, и меня почти всегда апгрейдят совсем for free на Люфтганза и Свисс, но никогда на ANA, хоть в Японию летаю очень часто. Но за мили сверху легко, но глупо, ибо за мили лучше взять билеты для близких и полететь вместе куда нибудь чем разбазаривать на бизнес. Например, скоро летим с женой в Италию из США, оба билета чисто за мили которые набрал меньше чем за год. А это экономия почти в $2000.

Edited at 2017-08-17 03:54 pm (UTC)
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nemihail August 17th, 16:31
...так я за мили билет в бизнес взял, не в первый, а 3 200 это сбор
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v_dokumentiki August 17th, 16:09
...получить место - и тут же сдать его арендаторам! (высший пилотаж)

Edited at 2017-08-17 04:09 pm (UTC)
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nemihail August 17th, 16:31
...лол)
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