Как бесплатно получить места в первом классе (лайфхак)

Если вы до сих пор не знаете, сколько именно стоит перелет первым классом, то лучше и не пытаться, вас может ожидать легкий шок.
Это был рейс из Крыма, билет я оформил за 3 200 рублей + 20 000 миль, но это не обязательное условие. Вы можете просто купить билет эконом-премиум и повысить его до бизнеса или сразу купить в бизнес-класс, что явно не самый дешевый вариант.
А теперь самое главное, не выбирайте место при покупки билета и не регистрируйтесь онлайн, как это многие любят.
ВАЖНО!
При онлайн регистрации вы не сможете выбрать места в первом классе, если это заранее не оговорено тарифом, а у вас, я напомню, на руках билет в бизнес.
При оформлении мне было предложено выбрать три места, не самые на мой взгляд удачные. Если бы я это сделал, то летел бы именно на выбранном месте в бизнесе.
Вот на этих местах, они кстати тоже вполне комфортные, был опыт полета в Таиланд, тогда это был рейс Трансаэро.
Второй момент, не спешите приезжать на регистрацию первыми, поскольку в первую очередь рассаживают на те самые оставшееся места. По всей видимости, на стойке я регистрировался тогда, когда все места были уже забронированы. При этом я передал сотруднице на стойке свою бонусную карту, что по логике не обязательно, так как при покупки за мили, я её уже отметил, а мили за этот полет мне точно не начислят.
Но это очень важный стратегический момент, вы постоянный клиент, пользуйтесь этим.
И вот мне выдают посадочный, а зная заранее компоновку салона, подсмотрел в интернете, уже уверен, что это точно первый класс, хотя для объективности в авиакомпании Россия этот класс называется Супер Спейс Плюс (Super Space+), а когда-то его именовали Империал от Трансаэро.
Ну вот собственно и всё, наслаждаюсь полетом и демонстрирую вам все его прелести в идеальных условиях. Не шутя, могу констатировать, что с радостью пролетел бы в этом кресле часов 15.
Это моё место и оно выделено практически в отдельное купе с возможностью трансформироваться в полноценную ровную кровать. Обычно на длинных рейсах существует услуга по превращению кресла в домашнюю кровать, со всей необходимой спальной атрибутикой: матрасом, простыней, подушкой, одеялом и даже пижамным набор одежды.
Само собой кресло может принять практически любую комфортную для вас форму, а для ваших ног предусмотрен специальный ремень безопасности.
А вот питание в АК Россия такое же как в бизнес-классе.
И оно немного уступает Аэрофлотскому.
Единственный отрицательный момент этого полета - короткое расстояние до Москвы.
Так и не успел как следует насладиться комфортом первого класса.
Так что летать первым классом могут не только миллионеры, мне мой полет обошелся всего в 3 200 рублей живыми дельгами. Знали про такой способ?
А какие самолетные лайфхак знаете вы?
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Edited at 2017-08-17 02:16 pm (UTC)
Как ничего не делать и найти миллион?
Как у раненого украсть кошелек?
Как съездить в Крым и не получить срок?
Это лайфаки для настоящих масковских мужиков!
Браво!
ракомпершим
И не быть адуваном
епта!
Дорого? Без сомнения.
Удобно? Возможно.
Стильно? Нет...
зачем бесплатно!afonya007 August 17th, 13:07
Re: зачем бесплатно!nemihail August 17th, 13:35
Лайфхак, а по русски?😊
Всё сводится к тому аля - чтобы попасть в бизнес-класс, нужно купить билет в бизнес-класс...
Бред..
Очередная хуета от пейсателя заголовковVladimir Zelenskiy August 17th, 13:40
Re: Очередная хуета от пейсателя заголовковnemihail August 17th, 13:45
Тут как раз я под него и попал и мне дали классом выше. В этом и смысл.
нет в жЫзни щастя
Сколько рейсов из МСК имеют бизнес класс и первый и куда?
Edited at 2017-08-17 03:54 pm (UTC)
Edited at 2017-08-17 04:09 pm (UTC)