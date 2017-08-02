Да-да, я тоже отказался верить, когда мне сообщили, что все пляжи буквально завалены зловонными горами. Пришлось самому сходить и проверить.
Это пляж Робинзон, ему повезло меньше всего.
Тут реальная жесть.
Вода метров на 30 шоколадного цвета
Ребята прорубают каналы, чтобы отдыхающие могли пробраться к морю и не завязнуть в жиже.
Думаю вы догадываетесь какой стоит запах, когда всё это гниёт на солнце.
Вообще в этом году Крыму не везет, сезон был сорван плохой погодой, высокими ценами вкупе с плохим сервисом и открывшейся Турцией, а вот теперь ещё и этим.
Но нужно отдать должное, ребята, которые обслуживают эти пляжи молодцы.
Они грузят эту гадость на катамараны
И вывозят в море
А там сбрасывают, хотя было бы круче продавать это всё местным фермерам, ведь это богатый минералами
Это последствия грозы, которая пришла вслед за ужасной жарой.
Народ, как вы уже поняли, это совершенно не смущает.
Пляжи забиты отдыхающими
А это уникальное место, для фотосессий, где производят самые ужасные в мире фотографии с отдыха.
Видео версия, тут второй день трагедии, а после интервью ситуация на сегодня:
Не удержался и наложил звук и запилил забавный ролик у себя в Инстаграме:
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увозят в море, сбрасывают и это все опять плывет на пляж...
А технику типа боб ката загонять не пробовали?
2. как удобрение это не пойдет - много соли
3. люди - свиньи
свиньи в навозе
всё по канонам
вамкрыш
всё по плану
Edited at 2017-08-02 05:22 pm (UTC)
Любит наш народ всякое г...о (С)livejournal August 2nd, 17:23
говно - это...argghhhhhh August 3rd, 9:53
Короче .... пост про говно ........protopopp August 2nd, 17:46
Re: Короче .... пост про говно ........cat_miaow August 3rd, 2:54
федя(Anonymous) August 2nd, 17:56
Edited at 2017-08-02 06:44 pm (UTC)
Утонченный Немишель сделал манерное фи и выложил в Инстаграм.
Ты сам-то, бывший мент, ныне ольгинский бот, откуда произошел?
Небось ролик снял и с разбегу пузом плюхнулся быстрее.