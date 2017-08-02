Любит наш народ всякое г...о (С)

навоз

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Вот верно говорят, что наш народ непобедим, если туристы прилетели, то без вариантов уже будут отдыхать, а там хоть потоп. На окраинах города Евпатория полно шикарных пляжей, но почему-то людей тянет именно сюда на центральный городской пляж.Да-да, я тоже отказался верить, когда мне сообщили, что все пляжи буквально завалены зловонными горами. Пришлось самому сходить и проверить.Это пляж Робинзон, ему повезло меньше всего.Тут реальная жесть.Вода метров на 30 шоколадного цветаРебята прорубают каналы, чтобы отдыхающие могли пробраться к морю и не завязнуть в жиже.Думаю вы догадываетесь какой стоит запах, когда всё это гниёт на солнце.Вообще в этом году Крыму не везет, сезон был сорван плохой погодой, высокими ценами вкупе с плохим сервисом и открывшейся Турцией, а вот теперь ещё и этим.Но нужно отдать должное, ребята, которые обслуживают эти пляжи молодцы.Они грузят эту гадость на катамараныИ вывозят в мореА там сбрасывают, хотя было бы круче продавать это всё местным фермерам, ведь это богатый минераламиперегной.Это последствия грозы, которая пришла вслед за ужасной жарой.Народ, как вы уже поняли, это совершенно не смущает.Пляжи забиты отдыхающимиА это уникальное место, для фотосессий, где производят самые ужасные в мире фотографии с отдыха.Видео версия, тут второй день трагедии, а после интервью ситуация на сегодня:Не удержался и наложил звук и запилил забавный ролик у себя в Инстаграме:Добавляйтесь, чтобы не пропустить очередной обзор:Рассказать друзьям или разместить в своём блоге: