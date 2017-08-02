записки неизвестного блогера неМихаила

...пишу с ошибками, читаю по слогам.

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nemihail August 2nd, 19:05

Любит наш народ всякое г...о (С)
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Вот верно говорят, что наш народ непобедим, если туристы прилетели, то без вариантов уже будут отдыхать, а там хоть потоп. На окраинах города Евпатория полно шикарных пляжей, но почему-то людей тянет именно сюда на центральный городской пляж.

DSCF3783.jpg


Да-да, я тоже отказался верить, когда мне сообщили, что все пляжи буквально завалены зловонными горами. Пришлось самому сходить и проверить.

DSCF3827.jpg

Это пляж Робинзон, ему повезло меньше всего.

DSCF3887.jpg

Тут реальная жесть.

DSCF3680.jpg

Вода метров на 30 шоколадного цвета

DSCF3749.jpg

Ребята прорубают каналы, чтобы отдыхающие могли пробраться к морю и не завязнуть в жиже.

DSCF3647.jpg

Думаю вы догадываетесь какой стоит запах, когда всё это гниёт на солнце.

DSCF3675.JPG

Вообще в этом году Крыму не везет, сезон был сорван плохой погодой, высокими ценами вкупе с плохим сервисом и открывшейся Турцией, а вот теперь ещё и этим.

DSCF3691.jpg

Но нужно отдать должное, ребята, которые обслуживают эти пляжи молодцы.

DSCF3921.jpg

Они грузят эту гадость на катамараны

DSCF3699.jpg

И вывозят в море

DSCF3726.jpg

А там сбрасывают, хотя было бы круче продавать это всё местным фермерам, ведь это богатый минералами навоз перегной.

DSCF3743.jpg

Это последствия грозы, которая пришла вслед за ужасной жарой.

DSCF3847.jpg

Народ, как вы уже поняли, это совершенно не смущает.

DSCF3799.jpg

Пляжи забиты отдыхающими

DSCF3819.jpg

А это уникальное место, для фотосессий, где производят самые ужасные в мире фотографии с отдыха.

DSCF3802.jpg

Видео версия, тут второй день трагедии, а после интервью ситуация на сегодня:




Не удержался и наложил звук и запилил забавный ролик у себя в Инстаграме:

Снимок экрана 2017-08-02 в 19.02.30.png


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347 comments :
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ljpromo August 2nd, 16:05
Потому что в Мрию надо ехать. Там пляжи навозом не посыпают
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nemihail August 2nd, 16:10
...кто знает, море оно не выбирает;)
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tettie August 2nd, 16:12
Жуткое зрелище.
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nemihail August 2nd, 16:13
...сам в шоке
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starcom68 August 2nd, 16:17
Как гроза могла повыдергать водоросли?
увозят в море, сбрасывают и это все опять плывет на пляж...
А технику типа боб ката загонять не пробовали?
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nemihail August 2nd, 16:19
...вам виднее;)
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mazafaka1001 August 2nd, 16:21
1. в цивилизованых странах сбор такой бяки делают тракторами и бульдосерами.
2. как удобрение это не пойдет - много соли
3. люди - свиньи
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zavmag_1 August 2nd, 18:50
Путь покажут это американским сенаторам - санкции сразу отменят как бессмысленные. Этот народ будет жрать говно за путина. Вне всяких сомнений.
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ilyavaliev August 2nd, 16:23
Красота то какая))
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flash2004 August 3rd, 0:10
Ждали камни с неба, а получили тухлые водоросли из моря.
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zoosovet August 2nd, 16:24
На пляжу и не такое можно встретить)

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infin56 August 2nd, 16:24
мой взвод как раз был ответственным за подобную бухту. После шторма каждый раз выбрасывало не мало таких водорослей. Но один раз сам нашёл авиационную бомбу. Ага, решил искупаться, стою на трубе какой -то. поднырнул, ба...бомба под 50 кг. Положили под кустики, прибежали офицеры. оцепили. День ждали сапёров. Не приехали. в итоге как на фотках. Погрузили бомбу в вёсельную лодку и утопили в полукилометре от берега на глубине около 50 метров.
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argghhhhhh August 3rd, 9:52
Русские в говне...и что тут такого?
свиньи в навозе
всё по канонам
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a_zaxar August 2nd, 16:25
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kwakin_misha August 3rd, 11:39
отличный фильм-то! и выражения крылатые через одно!
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zhzhitel August 2nd, 17:14
Какая жесть, держись там!
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rogovsky August 3rd, 5:31
Крымваш
вамкрыш
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clujnick August 2nd, 17:16
пока не камни с неба а гавно из моря.

всё по плану
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mark_amerika August 2nd, 17:40
кит насрал
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mark_amerika August 2nd, 17:18
а что это за дерьмо такое. Водоросли что-ли . Больше на гомно или навоз похоже....
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nemihail August 2nd, 17:29
...пахнут как навоз, но это водоросли
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prof_brown August 2nd, 17:20
Вообще не понимаю эту совершенно иррациональную тягу россиян к пляжному отдыху! Ну ладно, 3-4 дня посидеть на пляже. Но 3 недели, например! Просто пиздец. А особенно на таком пляже! Какой это в жопу отдых!

Edited at 2017-08-02 05:22 pm (UTC)
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jones_bustopher August 2nd, 17:40
Угу, я тоже не могу понять - на хрена у нас население упорно несёт на юга каждый год.... Такие деньги в это вбухиваются - и ради чего?
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mark_amerika August 2nd, 17:20
я в Евпаторию собрался на сл год. Там всегда что-ли так....
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janblo August 3rd, 2:26
В Евпатории хорошо
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Любит наш народ всякое г...о (С)

livejournal August 2nd, 17:23
Пользователь mark_amerika сослался на вашу запись в своей записи «Любит наш народ всякое г...о (С)» в контексте: [...] Оригинал взят у в Любит наш народ всякое г...о (С) [...]
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говно - это...

argghhhhhh August 3rd, 9:53
русский мир
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almakedonskij August 2nd, 17:38
адилище какое-то (((
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kwakin_misha August 3rd, 12:33
Чёрное море часто такое подбрасывает. водоросли...
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v_dokumentiki August 2nd, 17:39
Сцуко, аж руки зачесались - это же сколько можно из этава гавна петухов налепить, чтобы их потом хохлам показывать, у них радости будут полные штаны! Будут вопить: "А-а, москали и в Крыму петухов из гавна налепили-и-и!"
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agent_jey August 2nd, 18:32
Чет у тебя с аккаунтом, смени пароль что ли.
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Короче .... пост про говно ........

protopopp August 2nd, 17:46
И это говно уже висит в ТОПе ......., занятно ........, чёй - та нонче блохеры обнищали совсем .... про говно уже писать стали .......
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Re: Короче .... пост про говно ........

cat_miaow August 3rd, 2:54
Вы только заметили? ЖЖ уже года 3 как превратился в помойку
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федя

(Anonymous) August 2nd, 17:56
навоз явно человеческий нужно увеличить сбор взвешивать каждого перед купанием и после
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kwakin_misha August 3rd, 12:39
нет. это водоросли гниют. на Чёрном море летом это постоянно.
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deadmanru August 2nd, 18:05
А зачем это в море тащить? Надо на компост, а потом на поля вывозить. Маразм какой то.
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ukos45 August 2nd, 18:44
На компост не пойдет, много соли содержит... Чуть выше подробно писал.

Edited at 2017-08-02 06:44 pm (UTC)
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svetla_v August 2nd, 18:09
В Анапе так каждый год бывает.
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desertfox78 August 2nd, 20:18
к сожалению!
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svetlana7e August 2nd, 18:11
какой у нас народ неприхотливый
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perepelitsyn August 3rd, 0:05
быдло обыкновенное...
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mix_elson August 2nd, 18:15
Вангую кацапосрач в 1488 каментов
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Олег Луговской August 2nd, 21:14
Эко ты обосрался.Удаляй комментарий.
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agent_jey August 2nd, 18:30
Ой, всё!
Утонченный Немишель сделал манерное фи и выложил в Инстаграм.
Ты сам-то, бывший мент, ныне ольгинский бот, откуда произошел?
Небось ролик снял и с разбегу пузом плюхнулся быстрее.
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kwakin_misha August 3rd, 13:04
а что не так с его пузом?
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ass_ruero August 2nd, 18:32
Добро миша на вентилятор набросал!
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saimans August 3rd, 13:01
Слышь, вот у тебя НИК прикольный RUERO, это что?
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gosha_39 August 2nd, 18:42
Там в море ещё медузы и дельфины туда срут!
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katina_007 August 3rd, 8:55
Да, я согласенPlease Visit!
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