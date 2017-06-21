Пустые пляжи Крыма с квадрокоптера

Речь идет о том, что в июне этого года продажи туров упали на 30%. В прошлом году я не был, а вот если сравнивать с 2015-м годом, то действительно, в Евпатории народу стало меньше, что собственно лично меня сильно радует, поскольку чем меньше народу, тем качественнее и комфортнее отдых.
Подготовил для вас сразу две версии, фото и видео. Разбил обзор на две части, одна для копирования украинскими СМИ, а вторая для российских.
Как вы уже поняли, начал я именно с украинской версии.
Всё пропало
Народу на пляже совсем нет.
Тут вообще пусто.
И тут тоже.
А тут чуть-чуть есть.
Центр города.
Ну и конечно версия для прокремлёвских СМИ
Те же самые пляжи, только с людьми.
Тут всё хорошо.
Отдыхающих конечно меньше, чем в советское время
Больше всего людей на бесплатном городском пляже.
Пирс в аварийном состоянии и закрыт, однако желающих пробраться сюда через три преграды, хватает.
Как вы уже поняли, пустой пляж или полный зависит от погоды и времени суток. Так что при желании можно сделать любой репортаж.
А вот видео версия, пролетел над основными пляжами Евпатория на квадрокоптере:
ПыСы
Ехать в этом году в Крым не советую, тут и без вас людей хватает. Я же люблю отдыхать на дорогом пляже за городом, вот на этом:
Певая линяя, навес - 2 500, лежак - 250, зонт - 600, вип домик 2 000 (третья линяя), парковка 100, в тени - 200 рублей.
И наслаждаетесь отдыхом.
Чем меньше людей, тем выше качество сервиса.
Рядом кнопочка и вам прямо в ваш домик принесут еду или можно сходить в кафе, тут их несколько.
Как вам такой отдых?
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Думал съездить - может что изменилось с тех пор.
Спасибо, Немихаил.
Сэкономили мне кучу денег.
Смысла ехать нет. Как было гамно так и осталось.
Пустая трата времени и денег.
На сентябрь возьму билеты, не люблю когда очень жарко.
- Простите, мест нет. Да, даже за 100% предоплаты пока мы с вами разговариваем. Не за что. Удачи.
Барабулька - класс! Миша привези)))))
Я там был еще в СССР, там было офигительно.
"...пролетел над основными пляжами Евпатория на квадрокоптере" - Ми-26, не иначе?
Еть там цены...Vladimir Zelenskiy June 21st, 13:55
Не, ребят, лучше годик-два туда не ездить ВСЕМ ВООБЩЕ, чтобы эти рвачи немного попритухли и цены откатили на соответствующий сервису уровень, а то пока они малость при**ели...