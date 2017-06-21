Пустые пляжи Крыма с квадрокоптера

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В новостях вам такого не покажут. Хотя официальное объявление о том, что сезон сезон 2017-го года в Крыму провалился.Речь идет о том, что в июне этого года продажи туров упали на 30%. В прошлом году я не был, а вот если сравнивать с 2015-м годом, то действительно, в Евпатории народу стало меньше, что собственно лично меня сильно радует, поскольку чем меньше народу, тем качественнее и комфортнее отдых.Подготовил для вас сразу две версии, фото и видео. Разбил обзор на две части, одна для копирования украинскими СМИ, а вторая для российских.Как вы уже поняли, начал я именно с украинской версии.Всё пропалоНароду на пляже совсем нет.Тут вообще пусто.И тут тоже.А тут чуть-чуть есть.Центр города.Те же самые пляжи, только с людьми.Тут всё хорошо.Отдыхающих конечно меньше, чем в советское времяБольше всего людей на бесплатном городском пляже.Пирс в аварийном состоянии и закрыт, однако желающих пробраться сюда через три преграды, хватает.Как вы уже поняли, пустой пляж или полный зависит от погоды и времени суток. Так что при желании можно сделать любой репортаж.А вот видео версия, пролетел над основными пляжами Евпатория на квадрокоптере:ПыСыЕхать в этом году в Крым не советую, тут и без вас людей хватает. Я же люблю отдыхать на дорогом пляже за городом, вот на этом:Певая линяя, навес - 2 500, лежак - 250, зонт - 600, вип домик 2 000 (третья линяя), парковка 100, в тени - 200 рублей.И наслаждаетесь отдыхом.Чем меньше людей, тем выше качество сервиса.Рядом кнопочка и вам прямо в ваш домик принесут еду или можно сходить в кафе, тут их несколько.Как вам такой отдых?Добавляйтесь, чтобы не пропустить очередной обзор:Рассказать друзьям или разместить в своём блоге: