записки неизвестного блогера неМихаила

...пишу с ошибками, читаю по слогам.

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nemihail June 21st, 15:00

Пустые пляжи Крыма с квадрокоптера

В новостях вам такого не покажут.  Хотя официальное объявление о том, что сезон сезон 2017-го года в Крыму провалился.

пляжкоптер.jpg


Речь идет о том, что в июне этого года продажи туров упали на 30%.  В прошлом году я не был, а вот если сравнивать с 2015-м годом, то действительно, в Евпатории народу стало меньше, что собственно лично меня сильно радует, поскольку чем меньше народу, тем качественнее и комфортнее отдых.

пляж003.jpg

Подготовил для вас сразу две версии, фото и видео. Разбил обзор на две части, одна для копирования украинскими СМИ, а вторая для российских.

пляжквадрик.jpg

Как вы уже поняли, начал я именно с украинской версии.

пляжсанаторий.jpg

Всё пропало

DJI_0051.jpg

Народу на пляже совсем нет.

DSCF3539.jpg

Тут вообще пусто.

пляж004.jpg

И тут тоже.

пляж002.jpg

А тут чуть-чуть есть.

DJI_0087.jpg

Центр города.

DJI_0105.jpg

Ну и конечно версия для прокремлёвских СМИ

пляж005.jpg

Те же самые пляжи, только с людьми.

пляж006.jpg

Тут всё хорошо.

пляжгород.jpg

Отдыхающих конечно меньше, чем в советское время

DJI_0042.jpg

Больше всего людей на бесплатном городском пляже.

DJI_0057.jpg

Пирс в аварийном состоянии и закрыт, однако желающих пробраться сюда через три преграды, хватает.

пирс.jpg

Как вы уже поняли, пустой пляж или полный зависит от погоды и времени суток. Так что при желании можно сделать любой репортаж.

А вот видео версия, пролетел над основными пляжами Евпатория на квадрокоптере:




ПыСы

Ехать в этом году в Крым не советую, тут и без вас людей хватает. Я же люблю отдыхать на дорогом пляже за городом, вот на этом:

пляж.jpg

Певая линяя, навес - 2 500, лежак - 250, зонт - 600, вип домик 2 000 (третья линяя), парковка 100, в тени - 200 рублей.

DSCF3613.JPG

И наслаждаетесь отдыхом.

DSCF3820.jpg

Чем меньше людей, тем выше качество сервиса.

DSCF3754.jpg

Рядом кнопочка и вам прямо в ваш домик принесут еду или можно сходить в кафе, тут их несколько.

барабулька.jpg

Как вам такой отдых?

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725 comments :
( 725 comments Leave a comment )
alkopona June 21st, 12:06
Я думал ты их зафотошопил))
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nemihail June 21st, 12:10
...это Мосфильм;)
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ljpromo June 21st, 12:07
наконец нормальный пост, не стыдно ролик поставить

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(Anonymous) June 21st, 18:06
Всё бы ничего, но цены... за ~80-100к рублей на двоих можно поехать в июле в Крым или Сочи и жить там в псевдо-3* отеле с завтраками и супер-эконом номером (в Крыму ещё и удобства чуть ли не во дворе). Или за те же деньги в сентябре куда-нибудь в Тунис, в 4* отель с AI.
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3d_shka June 21st, 12:15
Смотрите фильм ТРИ ПЛЮС ДВА или БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ
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coolfaer June 21st, 14:29
Лучше посмотрю фильм )
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backtotheussr June 21st, 12:16
В прошлом году на пирсе никаких трех преград не было.
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nemihail June 21st, 12:30
...всё, заварили
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bat213 June 21st, 12:17
хочу на море...лучше без людей:))
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vasatkavasa1 June 21st, 14:03
Подозреваю, что взаимно.
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poliak June 21st, 12:26
очень надеюсь, что сезон таки провален . а то в прошлом году слишком уж народа было много, а мне отдохнуть хочется :о)))
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navalnypresiden June 21st, 14:05
Не дешевле в Турцию слетать?
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libla (Anonymous) Expand
ext29031899 June 21st, 12:29
Норм троллите
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rogovsky June 21st, 14:56
Картинки не грузяцо
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evgeniyflor June 21st, 12:41
Думаю что просто не сезон ещё !!!
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Виктор Иванов June 21st, 14:25
Тут снег идет - какое купаться
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sharikowa June 21st, 12:41
А вообще странное удивление, что падение потока на 30%. Не надо было борзеть с ценами... И ведь качество предоставляемых услуг отнюдь не росло вместе с ценой.
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ruslandya June 21st, 14:18
В кр.крае тоже начало сезона провалено. Потому что погода лютовала.
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zoosovet June 21st, 12:45
Отличного отдыха, Миша!

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nemihail June 21st, 12:53
...спасибо)
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dimagrib June 21st, 13:08
Отдыхать надо на даче. Нахрен этот крым
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18923749 June 21st, 13:14
В гробу отдохнете. А пока арбайтен, солнце еще высоко.
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trump_donald June 21st, 13:20
Последний раз был в Крыму в августе 1973 года.
Думал съездить - может что изменилось с тех пор.
Спасибо, Немихаил.
Сэкономили мне кучу денег.

Смысла ехать нет. Как было гамно так и осталось.
Пустая трата времени и денег.
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svetomarket_ru June 21st, 13:22
Вам нельзя же! Вна Украину не пустят...)
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svetomarket_ru June 21st, 13:21
В советское время на каждом, уважающем себя заводе, давали не дорогие (или вообще бесплатные) путевки в Крым.
На сентябрь возьму билеты, не люблю когда очень жарко.
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pharao June 21st, 14:12
кому то давали, а остальные хуй сосали.
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easy_pixel June 21st, 13:33
Но это все для москвичей же. Для чиновников, ментов, обслуживающих власть. Кто приехал на машинах.Это не для протсых людей. Весь этот Крым. Система сделала "хорошо" для себя.
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ruslandya June 21st, 14:19
Система виновата, что ты нищеброд?
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mountypiton June 21st, 13:37
Я хз за пустующие пляжи, но намедни попытка забронировать номера в паре всяких гостиниц-пансионатов в Мисхоре и Алупке на август-сентябрь у меня благополучно вчера провалилась за комментарием:
- Простите, мест нет. Да, даже за 100% предоплаты пока мы с вами разговариваем. Не за что. Удачи.
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kwakin_misha June 21st, 15:34
вот ведь.. может не для поваляться едут в Крым
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bmichaelv June 21st, 13:37

Барабулька - класс! Миша привези)))))

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desertfox78 June 21st, 14:32
))))
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superherr June 21st, 13:42
В Киев тебя больше не пустят. И в Одессу тоже.
Я там был еще в СССР, там было офигительно.
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fromnorthcyprus June 21st, 14:07
Я за Мишаню поеду в Киев. Через недельку. И надолго)
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zebra_1 June 21st, 13:45
Даже не думала, что Крым такой красивый, а вода такая изумрудная. Отсутствие народа на пляже, может только привлекать таких туристов, как я.
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kwakin_misha June 21st, 16:00
к сожалению, сильно привлекает такое туристов. понаедут...
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v_dokumentiki June 21st, 13:46
Ладно, уломал. Собираюсь, выезжаю в Крым.
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kwakin_misha June 21st, 16:01
оттуда нам репортаж пришли! фоторепортаж!
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Pavel Agakulov June 21st, 13:46
Вытамдержитесь!
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kwakin_misha June 21st, 16:01
а что, опять денег нет?
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saimans June 21st, 13:47
А ещё Порошенко сказал, что Крым нафарширован ФСБешниками...

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kwakin_misha June 21st, 16:03
вот и так бывает..
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doloylamu June 21st, 13:48
Очевидно, хохлы предпочли Крыму посещение Венской оперы.
"...пролетел над основными пляжами Евпатория на квадрокоптере" - Ми-26, не иначе?
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kwakin_misha June 21st, 16:04
да, в Вене щас хорошо. макароны на ужин...
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Еть там цены...

Vladimir Zelenskiy June 21st, 13:55
Еть там цены...
Не, ребят, лучше годик-два туда не ездить ВСЕМ ВООБЩЕ, чтобы эти рвачи немного попритухли и цены откатили на соответствующий сервису уровень, а то пока они малость при**ели...
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kwakin_misha June 21st, 16:05
тут ничего не попишешь, желающих отдохнуть в Крыму много, вот и дерут с трудящихся.
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salatau June 21st, 13:56
я на отдыхе бывать не умею, больше недели не выдерживаю, мучаюсь, а потом привыкаю ТАК жыть. но хто ж мне дасть.
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kwakin_misha June 21st, 16:06
ничего, тяжело в лечении - легко в гробу! ну, или как-то так.
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rus_maxim June 21st, 14:01
и это люди на городском пляже? да уж - большой наплыв туристов.
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kwakin_misha June 21st, 16:06
некоторые тут в комментах пишут, что это не люди, а фотошоп.
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