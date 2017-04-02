записки неизвестного блогера неМихаила

...пишу с ошибками, читаю по слогам.

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nemihail April 2nd, 21:00

Разрушу некоторые мифы про Белоруссию

В прошлый раз я попал под порку за то, что не пишу правильно, а правильно называть Республика Беларусь и точка. Беларусы конечно обижаются, однако мне любопытно как они называют китайцев или киргизов, уверен что их произношение тоже отличается от национального тех стран о которых идет речь.

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Я же хотел рассказать вообще не об этом. Свой первый раз я оправился в Беларусь из совершенно нового Московского аэропорта - Жуковский. Он реально похож на небольшой региональный торговый центр.

Жуковский.jpg

Внутри всё вполне прилично, как в небольшом европейском городке.

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Всего один рейс

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Народу почти нет

DSCF4628.jpg

Аэродром

DSCF4630.jpg

Дьютифри нет, есть вот такие магазинчики. Да и в целов полет в Беларусь это как внутренние авиалинии, само собой лететь можно по внутреннему паспорту, а по прилету документы вообще не проверяют.

DSCF4635.jpg

Автобусы с местами, как для бизнес-класса

DSCF4649.jpg

Еще один правильный ход это посадка с двух сторон.

DSCF4670.JPG

Самолетики у БелАвиа старенькие, мест для ног совсем мало, но лететь всего час, так что терпимо.

DSCF4692.JPG

Мы сели в хвосте, тут было несколько свободных рядов. Кстати бизнес-класс в этом самолете такой же как и эконом, смысла переплачивать вообще нет.

DSCF4694.JPG

Но в маленьком расстоянии между сидений есть и свои плюсы.

DSCF4702.JPG

Питание совсем скудное, но Олегу понравилось.

DSCF4709.JPG

По прилету тоже открыли обе двери, но автобус уже стоячий.

DSCF4719.jpg

Аэропорт как будто вымер, но мы нашли работающую контору по аренде авто. За самую дешевую машину со страховкой с меня взяли 180 евро за два дня (мшина, самая полная страховка, полный бак который можно не заправлять).

DSCF4721.JPG

Вот такой вот Фокус цвета - брызги шампанского.

DSCF4727.jpg

И сразу в отель. Его выбрал Олег, а я ему сдуру полностью доверился.

DSCF4798.JPG

Отель называется Планета, номер стоит 50 рублей в сутки (25 евро). Номера мега убогие, кровати как в детском санатории.

DSCF4737.jpg

Ванная совсем крохотная.

DSCF4741.JPG

Да и в целом Беларусь, которая по слухам была дешевой страной, по факту такой не является, цены тут вообще не отличаются от московских, а на некоторые услуги явно завышены.

Когда при регистрации мы спросили, что у вас тут есть интересного в отеле, девушки первым делом порекомендовали нам посетить стрип-клуб, который находился в знании отеля, соседняя со входом дверь.

DSCF4747.jpg

Но голод был сильнее и мы отправились б влижайшую открытую в это время кафешку, чтобы перекусить. Нашли вот это.

DSCF4795.JPG

В стране прошла деноминация, на всех купюрах срезали 4 нуля, так что тут сейчас почти как в СССР. Чтобы было удобно считать, делите рубли на 2 и будет цена в евро.

DSCF4752.JPG

Олег когда прикинул цену нашего обеда, но на его глазах выступили слёзы, он как и я считал что в Беларуси всё дешево. Конечно Олег сравнивал со своей Испанией, где бутылка вина даже в дорогом заведении редко когда стартует с отметки 25 евро. В меню конечно было и дешевое белорусское вино, но его не оказалось в наличии. В итоге Олег пил дорогое грузинское.

DSCF4763.JPG

Я же заказал воды с газом. Сильногазированной не оказалось и принесли среднегазированную, у нас это редкость, а тут на каждом шагу.

DSCF4781.JPG

Закуска вся из местных продуктов.

DSCF4775.jpg

Салат цезарь совсем крохотный и не самого хорошего качества.

DSCF4778.jpg

Суп солянка вообще помойка, хотя ради справедливости в меню было честно написано, что это томатная паста с обрезками.

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Картошка по-деревенски с соусом.

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И счет на 108 рублей 50 копеек (54 евро) за самый ужасный ужин.

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Вот таким был мой самый первый день в Республике Беларусь, но этот только начало, продолжение следует...

А как говорите вы: Белоруссия или Беларусь?

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malgrime April 2nd, 18:03
Только нет такого слова Белорусь. По-русски правильно Белоруссия. А по-белорусски - Беларусь.
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chervonec_001 April 2nd, 20:15
Именно

БелОрусь--- это вообще безграмотно
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mityabudanov April 2nd, 18:04
Мишаа, Беларусь! А не Белорусь )))
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kwakin_misha April 2nd, 18:12
теперь не исправить...
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prosto_vova April 2nd, 18:05
БЕЛАРУСЬ
Дадут те в зубы беларусы, и будут правы.
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nemihail April 2nd, 18:20
...а как ты Китай называешь? Не набили ещё зубы китайцы?

Снимок экрана 2017-03-29 в 14.35.38.png
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finikova_malina April 2nd, 18:07
Белоруссия, так оно лучше звучит
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booty_boobs April 2nd, 20:39
Думаете, названия по звучанию выбирают?
Есть Общероссийский классификатор стран мира, а еще и ГОСТ 7.67
Там немного намекают, что надо использовать Беларусь.
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a_zaxar April 2nd, 18:08
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turbinist_t3 April 2nd, 18:09
Минус семь - Минск.
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Васек Васечкин April 3rd, 9:21
правильно - Беларашка
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vandervart April 2nd, 18:10
а пост про цены в стрип-баре будет?
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kwakin_misha April 2nd, 18:12
и про казино. сидим, ждём...
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misareg April 2nd, 18:10
прощу прощения - правильно писать Беларусь но Белоруссия.
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vandervart April 2nd, 18:14
Боруссия дортмунд!
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tuteyshaya April 2nd, 18:11
"Белорусь", это специально?:)))
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nemihail April 2nd, 18:25
...это ошибка
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tuteyshaya April 2nd, 18:14
Страна была дешёвой несколько лет назад. Сейчас всё изменилось. Многие вещи ездят в Смоленск и Москву покупать.
Гастроном, разве что дешевле и рынок.
Ресторанов совковых много, а есть и хорошие. Тут, увы, без мониторинга можно попасть.

Edited at 2017-04-02 06:15 pm (UTC)
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nastaromdivane April 2nd, 21:07
И в Москве много совковых ресторанов
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medovaiagora April 2nd, 18:17
Беларусь была дешевле, пока ХПП не обрушил российский рубль.
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Alexei Sergeevich April 2nd, 19:26
ХПП, снизил на цены на нефть? Серьезно?
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rem_ridiculam April 2nd, 18:18
Еда ужасна даже с виду. Как они там живут в такой спартанской обстановке? Безнадёга по ощущениям. Всё таки белорусы очень терпеливый и осторожный народ.
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nastaromdivane April 2nd, 21:10
И где он только такую еду нашел?! В Беларуси в кафе и ресторанах готовят очень вкусно и порции огромные. Некоторые постоянно ищут только негатив про Беларусь.
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ilyavaliev April 2nd, 18:20
Ждемс репортаж из стрип-бара)
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kwakin_misha April 2nd, 21:54
и из казино! как там денежки выигрывают...
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berrimor47 April 2nd, 18:22

Конечно, Белоруссия! Мне, носителю языка, будут указывать как на нем говорить?
Тогда, давайте потребуем, чтоб говорили "Москва", а не "Москоу".

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nemihail April 2nd, 18:27
...и Рашу запретим
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king3214 April 2nd, 18:22
А мне никто так и не рассказал в чем выгода России от Союзного государства? В ответ начинают городить какую-то ересь про "геополитически выгоды", ну не бреди ли?
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medovaiagora April 2nd, 19:47
России как государства в настоящее время не существует. Какие выгоды для укравшей имя России эрефии? Тут опять же смотря для каких составляющих её ОПГ смотреть.
Впрочем, именно Белоруссия из всех стран мира более всего соответствует понятию Россия. Поэтому то что полезно для Белоруссии, полезно и для России и русского народа. А то что полезно для РФ, для русского народа вредно.

Edited at 2017-04-02 07:48 pm (UTC)
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y_kostra April 2nd, 18:28
Прально говорить не сыр, а чиииз
Не регистратура, а ресепшн
Не кабинет, а офис
Не Миша, а Немиша....)))
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nemihail April 2nd, 18:50
...ок)
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mityabudanov April 2nd, 18:29
А вообще, надо было посетить обычную столовку на каком нибудь предприятии, мы когда в Брест приезжаем - так и делаем. Вот там действительно вкусно и дешево.
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nemihail April 2nd, 18:50
...в столовке тоже были, позже напишу об этом
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bat213 April 2nd, 18:29
в Жуковском миленький такой аэропорт.
Отель у Вас тоже норм. Что Вы, мил человек, хотели за такую цену на двоих в столице :)))

Еда фу...даже на вид:(
Мне казалось, что в Минске продукты должны выглядеть поаппетитнее:)
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nemihail April 2nd, 18:48
...мне тоже так казалось
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prischelech April 2nd, 18:30
На советский ресторан в провинции похоже.
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kwakin_misha April 2nd, 21:59
не, это просто их не ждали. а в советских ресторанах отлично кормили.
не говоря уже про колхозные столовые, например.
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y_kostra April 2nd, 18:30
И это- давайте уже мониторить посты, пока репитэры и ансверы не набежали!!))
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kwakin_misha April 2nd, 21:59
думаешь, пора редактору и корректору посты перед опубликованием показывать?
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(54 евро) за самый ужасный ужин.

protopopp April 2nd, 18:32
Председатель колхоза всех в узде держит .........................
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kwakin_misha April 2nd, 22:00
демократия же! никто никого такое кушать не заставлял - всё строго по желанию.
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Наконец-то!

liman2002 April 2nd, 18:37
Полностью согласен с мнением Нмихаила!
Всё описал точно и чётко.
"Планета" и правда не лучший выбор. КОНКРЕТНО НЕ ЛУЧШИЙ.
Да и сам район бывшего пр-та Машерова (Победителей) всегда был дорогим и совковым в худшем смысле слова.
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kwakin_misha April 2nd, 22:01
вот, настал и на твоей улице праздник!
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denismicheew April 2nd, 18:40
Белоруссия или Белорусь? :)

Правильно - Bełaruś!
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nemihail April 2nd, 18:47
...ошибся в опросе
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julpalna April 2nd, 19:18
моя прабабушка, белоруска по происхождению, лингвист по образованию, всегда говорила, что нет такой нации - белорусы! Есть русы, до которых не дошли татаро-монголы, которые остались белыми. И язык этот - просто деревенский!

а какие анекдоты она рассказывала
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art_nn April 2nd, 20:02
Я в восторге! Честно, по отцу я белорус. И все время думал, почему есть русские, и есть белые русские. Конечно, были догадки. Вы их подтвердили.
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dom3d April 2nd, 19:27
Если про совок, то Белоруссия иначе Беларусь.
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