Разрушу некоторые мифы про Белоруссию

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В прошлый раз я попал под порку за то, что не пишу правильно, а правильно называть Республика Беларусь и точка. Беларусы конечно обижаются, однако мне любопытно как они называют китайцев или киргизов, уверен что их произношение тоже отличается от национального тех стран о которых идет речь.Я же хотел рассказать вообще не об этом. Свой первый раз я оправился в Беларусь из совершенно нового Московского аэропорта - Жуковский. Он реально похож на небольшой региональный торговый центр.Внутри всё вполне прилично, как в небольшом европейском городке.Всего один рейсНароду почти нетАэродромДьютифри нет, есть вот такие магазинчики. Да и в целов полет в Беларусь это как внутренние авиалинии, само собой лететь можно по внутреннему паспорту, а по прилету документы вообще не проверяют.Автобусы с местами, как для бизнес-классаЕще один правильный ход это посадка с двух сторон.Самолетики у БелАвиа старенькие, мест для ног совсем мало, но лететь всего час, так что терпимо.Мы сели в хвосте, тут было несколько свободных рядов. Кстати бизнес-класс в этом самолете такой же как и эконом, смысла переплачивать вообще нет.Но в маленьком расстоянии между сидений есть и свои плюсы.Питание совсем скудное, но Олегу понравилось.По прилету тоже открыли обе двери, но автобус уже стоячий.Аэропорт как будто вымер, но мы нашли работающую контору по аренде авто. За самую дешевую машину со страховкой с меня взяли 180 евро за два дня (мшина, самая полная страховка, полный бак который можно не заправлять).Вот такой вот Фокус цвета - брызги шампанского.И сразу в отель. Его выбрал Олег, а я ему сдуру полностью доверился.Отель называется Планета, номер стоит 50 рублей в сутки (25 евро). Номера мега убогие, кровати как в детском санатории.Ванная совсем крохотная.Да и в целом Беларусь, которая по слухам была дешевой страной, по факту такой не является, цены тут вообще не отличаются от московских, а на некоторые услуги явно завышены.Когда при регистрации мы спросили, что у вас тут есть интересного в отеле, девушки первым делом порекомендовали нам посетить стрип-клуб, который находился в знании отеля, соседняя со входом дверь.Но голод был сильнее и мы отправились б влижайшую открытую в это время кафешку, чтобы перекусить. Нашли вот это.В стране прошла деноминация, на всех купюрах срезали 4 нуля, так что тут сейчас почти как в СССР. Чтобы было удобно считать, делите рубли на 2 и будет цена в евро.Олег когда прикинул цену нашего обеда, но на его глазах выступили слёзы, он как и я считал что в Беларуси всё дешево. Конечно Олег сравнивал со своей Испанией, где бутылка вина даже в дорогом заведении редко когда стартует с отметки 25 евро. В меню конечно было и дешевое белорусское вино, но его не оказалось в наличии. В итоге Олег пил дорогое грузинское.Я же заказал воды с газом. Сильногазированной не оказалось и принесли среднегазированную, у нас это редкость, а тут на каждом шагу.Закуска вся из местных продуктов.Салат цезарь совсем крохотный и не самого хорошего качества.Суп солянка вообще помойка, хотя ради справедливости в меню было честно написано, что это томатная паста с обрезками.Картошка по-деревенски с соусом.И счет на 108 рублей 50 копеек (54 евро) за самый ужасный ужин.Вот таким был мой самый первый день в Республике Беларусь, но этот только начало, продолжение следует...А как говорите вы: Белоруссия или Беларусь?Добавляйтесь, чтобы не пропустить очередной обзор:Рассказать друзьям или разместить в своём блоге: