Разрушу некоторые мифы про Белоруссию

Я же хотел рассказать вообще не об этом. Свой первый раз я оправился в Беларусь из совершенно нового Московского аэропорта - Жуковский. Он реально похож на небольшой региональный торговый центр.
Внутри всё вполне прилично, как в небольшом европейском городке.
Всего один рейс
Народу почти нет
Аэродром
Дьютифри нет, есть вот такие магазинчики. Да и в целов полет в Беларусь это как внутренние авиалинии, само собой лететь можно по внутреннему паспорту, а по прилету документы вообще не проверяют.
Автобусы с местами, как для бизнес-класса
Еще один правильный ход это посадка с двух сторон.
Самолетики у БелАвиа старенькие, мест для ног совсем мало, но лететь всего час, так что терпимо.
Мы сели в хвосте, тут было несколько свободных рядов. Кстати бизнес-класс в этом самолете такой же как и эконом, смысла переплачивать вообще нет.
Но в маленьком расстоянии между сидений есть и свои плюсы.
Питание совсем скудное, но Олегу понравилось.
По прилету тоже открыли обе двери, но автобус уже стоячий.
Аэропорт как будто вымер, но мы нашли работающую контору по аренде авто. За самую дешевую машину со страховкой с меня взяли 180 евро за два дня (мшина, самая полная страховка, полный бак который можно не заправлять).
Вот такой вот Фокус цвета - брызги шампанского.
И сразу в отель. Его выбрал Олег, а я ему сдуру полностью доверился.
Отель называется Планета, номер стоит 50 рублей в сутки (25 евро). Номера мега убогие, кровати как в детском санатории.
Ванная совсем крохотная.
Да и в целом Беларусь, которая по слухам была дешевой страной, по факту такой не является, цены тут вообще не отличаются от московских, а на некоторые услуги явно завышены.
Когда при регистрации мы спросили, что у вас тут есть интересного в отеле, девушки первым делом порекомендовали нам посетить стрип-клуб, который находился в знании отеля, соседняя со входом дверь.
Но голод был сильнее и мы отправились б влижайшую открытую в это время кафешку, чтобы перекусить. Нашли вот это.
В стране прошла деноминация, на всех купюрах срезали 4 нуля, так что тут сейчас почти как в СССР. Чтобы было удобно считать, делите рубли на 2 и будет цена в евро.
Олег когда прикинул цену нашего обеда, но на его глазах выступили слёзы, он как и я считал что в Беларуси всё дешево. Конечно Олег сравнивал со своей Испанией, где бутылка вина даже в дорогом заведении редко когда стартует с отметки 25 евро. В меню конечно было и дешевое белорусское вино, но его не оказалось в наличии. В итоге Олег пил дорогое грузинское.
Я же заказал воды с газом. Сильногазированной не оказалось и принесли среднегазированную, у нас это редкость, а тут на каждом шагу.
Закуска вся из местных продуктов.
Салат цезарь совсем крохотный и не самого хорошего качества.
Суп солянка вообще помойка, хотя ради справедливости в меню было честно написано, что это томатная паста с обрезками.
Картошка по-деревенски с соусом.
И счет на 108 рублей 50 копеек (54 евро) за самый ужасный ужин.
Вот таким был мой самый первый день в Республике Беларусь, но этот только начало, продолжение следует...
А как говорите вы: Белоруссия или Беларусь?
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БелОрусь--- это вообще безграмотно
Дадут те в зубы беларусы, и будут правы.
Есть Общероссийский классификатор стран мира, а еще и ГОСТ 7.67
Там немного намекают, что надо использовать Беларусь.
Гастроном, разве что дешевле и рынок.
Ресторанов совковых много, а есть и хорошие. Тут, увы, без мониторинга можно попасть.
Edited at 2017-04-02 06:15 pm (UTC)
Конечно, Белоруссия! Мне, носителю языка, будут указывать как на нем говорить?
Тогда, давайте потребуем, чтоб говорили "Москва", а не "Москоу".
Впрочем, именно Белоруссия из всех стран мира более всего соответствует понятию Россия. Поэтому то что полезно для Белоруссии, полезно и для России и русского народа. А то что полезно для РФ, для русского народа вредно.
Edited at 2017-04-02 07:48 pm (UTC)
Не регистратура, а ресепшн
Не кабинет, а офис
Не Миша, а Немиша....)))
Отель у Вас тоже норм. Что Вы, мил человек, хотели за такую цену на двоих в столице :)))
Еда фу...даже на вид:(
Мне казалось, что в Минске продукты должны выглядеть поаппетитнее:)
не говоря уже про колхозные столовые, например.
(54 евро) за самый ужасный ужин.protopopp April 2nd, 18:32
Наконец-то!liman2002 April 2nd, 18:37
Всё описал точно и чётко.
"Планета" и правда не лучший выбор. КОНКРЕТНО НЕ ЛУЧШИЙ.
Да и сам район бывшего пр-та Машерова (Победителей) всегда был дорогим и совковым в худшем смысле слова.
Правильно - Bełaruś!
а какие анекдоты она рассказывала