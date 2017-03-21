Москвичам иногда нужно знать как живет остальная Россия

Не самые добрые взгляды людей, мертвые сёла, города и прочий ужас, про который обычно пишут блогеры, на самом деле существует. Однако нужно понимать, что блогеры, если им дадут на выбор два места: краеведческий музей или
Дело в том, что вы - аудитория, так же как приезжающие сюда туристы с бОльшим удовольствием будете смотреть на весь этот удручающий бардак, нежели на очередную музейную экспозицию.
Конечно и у меня есть объяснение этому явлению, однако любопытно услышать именно вас, почему вам интереснее смотреть на то как плохо живут другие?
А пока вы думаете, покажу вам фоторепортаж из Иркутской области, куда прилетел вчера, чтобы покататься по льдам Байкала.
Столовая
Старая церковь
Деревня
Заброшенные дома
В Москве за квадратные метры люди готовы платить огромные деньги, а тут они никому не нужны.
Заброшенный санаторий
Ленин
Ну как вам такое?
ПыСы
Вчера, когда сел в автомашину, очень долго не мог понять, что это за модель, хотя у самого когда-то такая была. А вы ориентируетесь в новом модельном ряду Ниссана, знаете что это за модель?
Спасибо за внимание, а я отправляюсь к берегам Байкала.
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тем более это грязевой курорт, т.е. БАД-Иркутск практически...
и все будет!
Наканецта Миша выбрался
А со стороны глядеть - можно только изображать открытое сочувствие и тайное презрение.
квартиры недорогие, Байкал под боком, жить можно!
Буш ст., мл., Барак..)))
А можно и так:
Кому что ближе.
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Ответ на этот вопрос есть в любом учебнике по психологии. Да и без учебника известен принцип - " это счастье, что у меня корова сдохла, если у соседа дом сгорел".
мы все, и Миша в частности, не такие.
Уверены? А мой опыт работы с периферией подсказывает, что за этот санаторий или пятиэтажку хотят столько, что начинает казаться, что они стоят в Химках. Или там такие проблемы с коммуникациями, что их стоимость приблизится с тем же Химкам
всё-таки,le_trouver March 21st, 15:39
Re: всё-таки,mark_amerika March 21st, 17:14