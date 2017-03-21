записки неизвестного блогера неМихаила

...пишу с ошибками, читаю по слогам.

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nemihail March 21st, 22:00

Москвичам иногда нужно знать как живет остальная Россия

Вчера я наблюдал, как сюда возят иностранных туристов, которые готовы платить хорошие деньги, чтобы посмотреть на то как живут русские люди.  Признаюсь, что мне самому очень сложно представить себя живущим в подобных условиях.

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Не самые добрые взгляды людей, мертвые сёла, города и прочий ужас, про который обычно пишут блогеры, на самом деле существует. Однако нужно понимать, что блогеры, если им дадут на выбор два места: краеведческий музей или мертвый заброшенный город выберут последнее.

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Дело в том, что вы - аудитория, так же как приезжающие сюда туристы с бОльшим удовольствием будете смотреть на весь этот удручающий бардак, нежели на очередную музейную экспозицию.

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Конечно и у меня есть объяснение этому явлению, однако любопытно услышать именно вас, почему вам интереснее смотреть на то как плохо живут другие?

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А пока вы думаете, покажу вам фоторепортаж из Иркутской области, куда прилетел вчера, чтобы покататься по льдам Байкала.

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Столовая

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Старая церковь

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Деревня

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Заброшенные дома

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В Москве за квадратные метры люди готовы платить огромные деньги, а тут они никому не нужны.

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Заброшенный санаторий

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Ленин

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Ну как вам такое?


ПыСы

Вчера, когда сел в автомашину, очень долго не мог понять, что это за модель, хотя у самого когда-то такая была. А вы ориентируетесь в новом модельном ряду Ниссана, знаете что это за модель?

DSCF3875.JPG

Спасибо за внимание, а я отправляюсь к берегам Байкала.

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Как зарабатывают фотографы
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771 comments :
( 771 comments Leave a comment )
kwakin_misha March 21st, 14:04
красивая машинка! на такой не стыдно и по Мальте погонять!
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tsergeya March 21st, 15:42
Зачем так далеко ехать, чтобы рекламировать машину?

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mark_amerika March 21st, 14:06
А я люблю такие заброшенные села. Это колоритно и назад в СССР окунаешься)
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kwakin_misha March 21st, 14:08
в СССР такой разрухи не было.
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in fiocci March 21st, 14:08
а чо не так. даже ездить так далеко не надо, в тульской и калужской областях тоже самое
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s077070 March 21st, 15:41
Скажу больше в центре Самары дороги и дома и похуже встречаются. Бараки тоже в наличии, деревни есть лучше есть хуже в области.
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mark_amerika March 21st, 14:09
Шикарный Ниссан. По Байкалу на таком круто!
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kwakin_misha March 21st, 16:40
не, по Байкалу лучше не ездить по возможности на тяжёлых авто.
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nastia_daniloff March 21st, 14:09
Как только столицу перенесут в "новые васюки", Иркутск, сразу и дома понадобятся, и плитка будет на пешеходных зонах, и трамваи рассекать простор будут.
тем более это грязевой курорт, т.е. БАД-Иркутск практически...
и все будет!
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kwakin_misha March 21st, 16:40
да, заживём тогда...
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aklik March 21st, 14:25

Наканецта Миша выбрался

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kwakin_misha March 21st, 16:42
не зли его, а то он и до тебя доберётся!
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sharikowa March 21st, 14:25
Ох и больно смотреть на эти останки гораздо более развитой цивилизации, бывшей здесь когда-то в прошлом...
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tsergeya March 21st, 15:56
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karol2255 March 21st, 14:25
Да, красивая машинка!
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amakh March 21st, 16:31
Богатая. И приметная для воров...

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Борис Волков March 21st, 14:35
x trail
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mark_amerika March 21st, 17:20
Что это?
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salatau March 21st, 14:35
Знать можно только если хить так же.
А со стороны глядеть - можно только изображать открытое сочувствие и тайное презрение.
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kwakin_misha March 21st, 16:47
у них там в целом всё норм. пива море, рыбы много...
квартиры недорогие, Байкал под боком, жить можно!
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uravnitel11 March 21st, 14:36
даже и не знаю что такого бы сер..нуть в комент, все знают пофамильно виновных..
Буш ст., мл., Барак..)))
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kwakin_misha March 21st, 16:47
а Клинтон? а как же Клинтон?!
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arpadhaizy March 21st, 14:38
вам нравиться смотреть на чужую нищую жизнь потому, что это наполняет вас чувством собственной значимости и успеха, позволяет презирать огромное количество людей и якобы приближает к аристократии
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godkol March 21st, 18:10
А может ему просто нравится путешествовать по заброшенным местам? Я например очень люблю такие места
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evgeniyflor March 21st, 14:52
А это что за трэш ....???

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nemihail March 21st, 15:04
...это Иркутская область
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blagodat777 March 21st, 14:56
Приятного путешествия!
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inn4465 March 21st, 18:33
вот хоть один человек пожелал! А то остальные гадости только пишут
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kobeleff March 21st, 15:10
Ну вы там с ребятами в Нижнеудинск сгоняйте или в Могочу - приключений с мордобоем может даже словите)))
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kwakin_misha March 21st, 16:49
а смысл? морды бить можно не выезжая из столицы.
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Владимир Васильев March 21st, 15:12
И где Вы такую грязь находите? Все у Вас какое-то тюремное от квартиры до отношениия к Родине. Откуда это в Вас?
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tsergeya March 21st, 15:55
Можно так:



А можно и так:



Кому что ближе.
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annbeaker March 21st, 15:22
Свинья грязи всегда найдет. Это Сибирь детка и живут там очень по разному.
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kwakin_misha March 21st, 16:51
точно! эти сибиряки такие разные..
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paul444s March 21st, 15:29
И стоило это на Байкале снимать?.. Начиная с 200 км от МКАД таких видов - завались, а в Тверской области можно и по-круче найти...
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tsergeya March 21st, 15:49
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denisanikin March 21st, 15:31
экзотика, совсем другая жизнь...
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kwakin_misha March 21st, 16:53
да, эти сибиряки такие... не столичные они..
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oleg16 March 21st, 15:33
почему вам интереснее смотреть на то как плохо живут другие?
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Ответ на этот вопрос есть в любом учебнике по психологии. Да и без учебника известен принцип - " это счастье, что у меня корова сдохла, если у соседа дом сгорел".
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kwakin_misha March 21st, 16:53
погоди, но это же не наш, а украинский подход.
мы все, и Миша в частности, не такие.
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worobioff_ku March 21st, 15:35
Автор!Зачем так далеко ?Езжай в Серпухов,там гавна можно накопать выше крыши...
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kwakin_misha March 21st, 16:54
ну вот, теперь он непременно к тебе в Серпухов приедет...
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az_mut March 21st, 15:38
занесенное снегом зимбабве?
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angelina_39 March 21st, 17:31
Это Байкал! Иркутская область. Вы Африку где увидели на фото?
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combatpig March 21st, 15:39
В Москве за квадратные метры люди готовы платить огромные деньги, а тут они никому не нужны.
Уверены? А мой опыт работы с периферией подсказывает, что за этот санаторий или пятиэтажку хотят столько, что начинает казаться, что они стоят в Химках. Или там такие проблемы с коммуникациями, что их стоимость приблизится с тем же Химкам
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kwakin_misha March 21st, 16:55
не, из многих городов уезжают люди. в более крупные центральные города.
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всё-таки,

le_trouver March 21st, 15:39
барак и панелька - это не одно и то же.
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Re: всё-таки,

mark_amerika March 21st, 17:14
а в чем разница?
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superprofan March 21st, 15:42
Если выбирать между музеем и посмотреть, как живут люди в других местах, то кому вообще может быть интересен какой-то пыльный и скучный музей?
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kwakin_misha March 21st, 16:56
там же пыль веков!
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