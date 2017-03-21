Москвичам иногда нужно знать как живет остальная Россия

мертвый

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Вчера я наблюдал, как сюда возят иностранных туристов, которые готовы платить хорошие деньги, чтобы посмотреть на то как живут русские люди. Признаюсь, что мне самому очень сложно представить себя живущим в подобных условиях.Не самые добрые взгляды людей, мертвые сёла, города и прочий ужас, про который обычно пишут блогеры, на самом деле существует. Однако нужно понимать, что блогеры, если им дадут на выбор два места: краеведческий музей илизаброшенный город выберут последнее.Дело в том, что вы - аудитория, так же как приезжающие сюда туристы с бОльшим удовольствием будете смотреть на весь этот удручающий бардак, нежели на очередную музейную экспозицию.Конечно и у меня есть объяснение этому явлению, однако любопытно услышать именно вас, почему вам интереснее смотреть на то как плохо живут другие?А пока вы думаете, покажу вам фоторепортаж из Иркутской области, куда прилетел вчера, чтобы покататься по льдам Байкала.СтоловаяСтарая церковьДеревняЗаброшенные домаВ Москве за квадратные метры люди готовы платить огромные деньги, а тут они никому не нужны.Заброшенный санаторийЛенинНу как вам такое?ПыСыВчера, когда сел в автомашину, очень долго не мог понять, что это за модель, хотя у самого когда-то такая была. А вы ориентируетесь в новом модельном ряду Ниссана, знаете что это за модель?Спасибо за внимание, а я отправляюсь к берегам Байкала.Добавляйтесь, чтобы не пропустить очередной обзор:Рассказать друзьям или разместить в своём блоге: