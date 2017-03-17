Как зарабатывают фотографы

Согласитесь, это сопоставимо со стоимостью аренды среднестатистической квартиры в спальном районе Москвы. А для владельца офиса как затраты на одну уборщицу.
Конечно, и сами работы не совсем простые, необходимо учитывать сразу несколько факторов: себестоимость (стоимость поездок + оборудования), труд самого автора и стоимость физического производства фотографий.
А тут как раз всё очень сложно, поскольку работы выполняются по особой технологии пластификации на алюминиевой подложке, ниже будет видео, где об этом рассказано подробно.
Буквально на днях я посетил очень крутую выставку, которая организована в рамках SYNERGY ART CLUB (является культурным подразделением Университета Синергия), в Государственной Галерее на Солянке, которая полностью посвящена Камчатке и, собственно, так и называется - Камчатка.
Выставка интерактивная с возможностью полного погружения. Помимо фоторабот есть и потрясающие ролики, снятые при помощи коптера. И всё сопровождается профессионально подготовленными звуковыми эффектами.
Именно тут я и познакомился с автором работ и первоклассным фотографом Владимиром Медведевым, который и рассказал мне о своей выставке и раскрыл некоторые секреты:
Выставка будет проходить до 9 апреля. Так что от себя лично очень рекомендую взглянуть на Камчатку глазами Владимира Медведева. В это воскресенье (19 марта) вход для всех желающих - свободный. Адрес: Москва, улица Солянка, 1/2с2.
ПыСы
Ну и не могу не посоветовать просто потрясающий Инстаграм Владимира: https://www.instagram.com/me
И отметить организаторов из Synergy Art Club - это продюсерский центр Университета, который, с одной стороны - да, продает или сдает в аренду, а с другой - как рассказывают его представители - несет культуру в массы и делают это на очень крутом уровне.
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за что он берёт аренду?
Edited at 2017-03-17 07:09 am (UTC)
знал бы ты как зарабатывают скрипачи...
Такое впечатление, что главное у фотографа - это с участием какого продюссерского центра сделать выставку...:)
А мастерство? А выбор места для с'емки? Вы б поинтересовались как сложно найти точку с'емки, выбрать правильное время, ракурс, композицию.
Это в тысячу раз сложнее чем повесить готовые работы на стенку!
не ну эт так,мысли в слух.
другое дело если бы он рисовал так как фоткал,,,то да,а ща развелось этих фотографов ,короч их труд три коп,конкуренция,а дурака который отвалит норм ща не найти.
Но им Мишина реклама не нужна.
Я недавно купил зеркалку начальную, но фоткаю на автомате.
Ну ещё бы, ведь каждому фотографу хочется даже не продавать, а просто на время отдавать свои работы за 40000 в месяц. ;)
Воскресенье 19 марта - вход на «Камчатку» бесплатный.livejournal March 17th, 10:20
Re: Воскресенье 19 марта - вход на «Камчатку» бесплатный.oduvan_iluha March 17th, 12:49