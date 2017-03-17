записки неизвестного блогера неМихаила

...пишу с ошибками, читаю по слогам.

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nemihail March 17th, 10:00

Как зарабатывают фотографы

Я тут на днях узнал о таком виде заработка, как сдача фоторабот в аренду. Обставив только один приличный офис хорошими работами, можно получать доход в районе 40 000 рублей в месяц. О своём опыте со мной поделился Владимир medvedevphoto.

DSCF3233.JPG


Согласитесь, это сопоставимо со стоимостью аренды среднестатистической квартиры в спальном районе Москвы. А для владельца офиса как затраты на одну уборщицу.

DSCF3225.JPG

Конечно, и сами работы не совсем простые, необходимо учитывать сразу несколько факторов: себестоимость (стоимость поездок + оборудования), труд самого автора и стоимость физического производства фотографий.

DSCF3218.JPG

А тут как раз всё очень сложно, поскольку работы выполняются по особой технологии пластификации на алюминиевой подложке, ниже будет видео, где об этом рассказано подробно.

DSCF3219.JPG

Буквально на днях я посетил очень крутую выставку, которая организована в рамках SYNERGY ART CLUB (является культурным подразделением Университета Синергия), в Государственной Галерее на Солянке, которая полностью посвящена Камчатке и, собственно, так и называется  - Камчатка.

256968_original.jpg

Выставка интерактивная с возможностью полного погружения. Помимо фоторабот есть и потрясающие ролики, снятые при помощи коптера. И всё сопровождается профессионально подготовленными звуковыми эффектами.

DSCF3230.JPG

Именно тут я и познакомился с автором работ и первоклассным фотографом Владимиром Медведевым, который и рассказал мне о своей выставке и раскрыл некоторые секреты:



Выставка будет проходить до 9 апреля. Так что от себя лично очень рекомендую взглянуть на Камчатку глазами Владимира Медведева. В это воскресенье (19 марта) вход для всех желающих - свободный. Адрес: Москва, улица Солянка, 1/2с2.

ПыСы

Ну и не могу не посоветовать просто потрясающий Инстаграм Владимира: https://www.instagram.com/medvedevphoto/

И отметить организаторов из Synergy Art Club - это продюсерский центр Университета, который, с одной стороны - да, продает или сдает в аренду, а с другой - как рассказывают его представители - несет культуру в массы и делают это на очень крутом уровне.


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Как зарабатывают фотографы
Я тут на днях узнал о таком виде заработка, как сдача фоторабот в аренду. Обставив только один приличный офис хорошими работами, можно получать доход в районе 40 000 рублей в месяц. О своём опыте со мной поделился Владимир medvedevphoto. Согласитесь, это сопоставимо со стоимостью…
487 comments :
( 487 comments Leave a comment )
evening_cowboy March 17th, 7:05
на так не жить, Миша)
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igorek40 March 17th, 10:06
а как?
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nizkajag March 17th, 7:08
ничего не поняла
за что он берёт аренду?

Edited at 2017-03-17 07:09 am (UTC)
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nemihail March 17th, 7:22
...он сдаёт
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mark_amerika March 17th, 7:15
Крутая выставка! вот бы так научиться фоткать
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lena_antipina March 17th, 10:12
Мне кажется тут нужен талант и креатив.
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pataparat March 17th, 7:18
Медведев крут)

знал бы ты как зарабатывают скрипачи...

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malgrime March 17th, 8:30
Не скрипачи, а виолончелисты.
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artyom_ivanoff March 17th, 7:24
Ну да, Миша, на твоих фото с едой так не заработать )))
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nemihail March 17th, 7:26
...ага)
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alkopona March 17th, 7:24
Миша, фотограф за съемку одной свадьбы получает больше озвученной суммы)
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nemihail March 17th, 7:27
...не у всех так
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berrimor47 March 17th, 7:32

Такое впечатление, что главное у фотографа - это с участием какого продюссерского центра сделать выставку...:)
А мастерство? А выбор места для с'емки? Вы б поинтересовались как сложно найти точку с'емки, выбрать правильное время, ракурс, композицию.
Это в тысячу раз сложнее чем повесить готовые работы на стенку!

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nemihail March 17th, 7:42
...а мастерство можно оценить на выставке)
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valterboot1 March 17th, 7:48
ща есть банкинг продажных фоток, впарить что то своё за сорокет эт ещё постараться нужно, если только откатить 39 обратно))

не ну эт так,мысли в слух.

другое дело если бы он рисовал так как фоткал,,,то да,а ща развелось этих фотографов ,короч их труд три коп,конкуренция,а дурака который отвалит норм ща не найти.
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malgrime March 17th, 8:29
Согласен. Но кто-то верит, что можно вот так сдавать и получать по 40 тыс. Только если откатить 30 человеку, через которого пойдут деньги, тут вы правы. Распил чистой воды.
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Alex Alex March 17th, 8:08
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godkol March 17th, 9:52
вот тебе не лень было это рисовать?
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m_musy23 March 17th, 8:26
Так на нее и не попала( Надо будет обязательно сходить, там ведь моя любимая Камчатка!
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donni_nina March 17th, 9:47
Я не была на Камчатке...Эххх.
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malgrime March 17th, 8:28
Никто не даст за это 40 тыс. в месяц. Даже не смешно.
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godkol March 17th, 9:52
вы просто завидуете. как старая бабка)
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ilyavaliev March 17th, 8:37
Работы интересные
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mark_amerika March 17th, 9:40
Мне тоже понравились, необычно как то
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in fiocci March 17th, 8:42
у нас тупо маркетологи нафоткали сотрудников и развешали по стенам. бесплатно. идёшь, а там ёбла всякие висят. муахаха
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igorek40 March 17th, 10:01
и все ходят и смеются?))
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kostiyanich March 17th, 8:43
Работы на алюминиевой основе у меня лучше продаются
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nemihail March 17th, 8:50
...а есть опыт со сдачей в аренду?
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karol2255 March 17th, 8:49
Спасибо, интересно.
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angelina_39 March 17th, 10:43
вообще интересные работы...
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strangeleopard March 17th, 8:52
А как зарабатывают порнографы?
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donni_nina March 17th, 9:48
)))
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hotmysl March 17th, 9:30
Это только для людей с хорошими лицами.
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igorek40 March 17th, 9:59
почему только с хорошими?
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pesochi March 17th, 9:40
Фотография ,просто ...одна стоит шесть тысяч руб (http://fprint.pro/canvases/plastific) итого десять фото + визуализация + монтаж где- то получается сто тысяч. И чЁ ????
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tsergeya March 17th, 11:57
А сколько на уроках пения зарабатывают некоторые.
Но им Мишина реклама не нужна.

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donni_nina March 17th, 9:45
Необычные фото, а как он так смог добиться 3д эффекта?
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konfeta1980 March 17th, 11:08
там на видео все рассказывают. Посмотрите
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godkol March 17th, 9:50
Прикольно. Уважаю людей, которые вот так умеют своим творчеством еще и зарабатывать. Я так не умею.
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lena_antipina March 17th, 10:15
учись
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igorek40 March 17th, 9:59
medvedevphoto. талантливый фотограф. Даже не верится, что вот такое можно сделать на фотоаппарат. Я б точно не смог.
Я недавно купил зеркалку начальную, но фоткаю на автомате.
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ninada_ninada March 17th, 10:19
Прочтите инсрукцию хоть, чего позоритесь то на автомате?
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sergey_63 March 17th, 9:59
Какая незатейливая реклама мероприятия, а сколько народа клюнуло. :)))
Ну ещё бы, ведь каждому фотографу хочется даже не продавать, а просто на время отдавать свои работы за 40000 в месяц. ;)
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igorek40 March 17th, 10:01
работы очень талантливые , вот и клюнули
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lena_antipina March 17th, 10:09
Какая классная выставка. Попробую обязательно сходить. Камчатка -это очень интересно. Я этим летом собираюсь на Камчатку поехать волонтером. Уже записалась. Буду жить месяц там.
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angelina_39 March 17th, 10:42
а куда волонтером записались?
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ninada_ninada March 17th, 10:18
Synergy Art Club классный продюсерский центр. Фотографии понравились очень. Жаль работаю в день выставки, Камчатка это моя тема
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nemihail March 17th, 10:22
...так не один день выставка
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Воскресенье 19 марта - вход на «Камчатку» бесплатный.

livejournal March 17th, 10:20
Пользователь medvedevphoto сослался на вашу запись в своей записи «Воскресенье 19 марта - вход на «Камчатку» бесплатный.» в контексте: [...] й решил сделать репортаж с акцентом на продажи http://nemihail.livejournal.com/576380.html [...]
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Re: Воскресенье 19 марта - вход на «Камчатку» бесплатный.

oduvan_iluha March 17th, 12:49
робот....
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