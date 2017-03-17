Как зарабатывают фотографы

Местный царёк так наказывал детей Думаю уже многие видели этот ролик. Да, я тоже был возмущен таким поведением взрослого мужчины, который на своем джипе устроил погоню за детьми и…

Меня кинул компаньон Я не скрывал, что у меня есть бизнес, начинал я его с одним своим товарищем. Идея изначально была его, а деньги мои. Тогда для старта мне даже…

Объявляю кастинг Мне нужны красивые девушки, строго старше восемнадцати лет, для компании и совместного времяпровождения. Сразу буду до конца честен, встреча…

Пришло время показать вам как я жил Это сейчас её называют бабушатник или просто хрущевка в не самом благополучном районе, а когда-то это была мечта тех, кто жил в коммунальных бараках…

Опозорился на Пусть говорят Это конечно жесть. Как тогда мне сказали, снимали сразу две последние серии и обе про Диану Шурыгину, четвертую и пятую. Попал в пятую, которая…

На ВДНХ откроется первый в Москве тематический парк аттракционов Те из вас, кто бывал тут не только на выставках достижения народного хозяйства, помнят ВДНХ как место, где можно покататься на аттракционах.…

Очередь за едой в Москве Помните как в нашей стране открылся первый Макдоналдс? Тогда толпы голодных соотечественников выстроились в одну длиннющую очередь, чтобы попробовать…

Арендатор "обрадовал" "- Михаил, я хочу вас видеть в вашей квартире", вообще, когда я слышу что-то подобное, то уже примерно понимаю, о чём собственно пойдет…