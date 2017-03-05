Очередь за едой в Москве

А вы бы отстояли очередь за любимой едой? View Answers

да 203 ( 69.0 % ) нет 91 ( 31.0 % )

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Помните как в нашей стране открылся первый Макдоналдс? Тогда толпы голодных соотечественников выстроились в одну длиннющую очередь, чтобы попробовать вредную американскую пищу. Тогда ещё весь мир над нами смеялся. Вот уж не думал, что эта история повторится ещё раз.Одно время это место в прямом смысле слова было эхом совка, однако сейчас тут многое изменилось, разве что чуханская парковка напоминает нам 90-е.Внутри Даниловский рынок очень качественно прилизали. Теперь это это скорее тру хипстерское место.Но мой рассказ не о рынке, а об одной небольшой кафешке, а точнее, вьетнамской закусочнойНе знаю, чем именно вызвана популярность этого места, но по выходным тут собираются огромные очереди.Организаторам удалось создать ощущение присутствия на тесной азиатской улочке.Десяток ловких вьетнамцев готовят национальные блюда и делают из этого шоу.Меню очень простое: суп Фо -350 рублей, нэмы по 100 рублей, спринг-роллы (с креветками, курицей, манго, папайей и морковью в соусе хат-муй) по 150 рублей, а лапша Миен Као Га за 350 рублей.К каждому блюду свой соус.А кто желает поострее, есть жгучий перец.Собрал заказ и иду к столикамОсновная их часть на балконе, с которого открывается прекрасный вид на весь рынок.Порция супа Фо огромная.К супу идет набор специй, перец рекомендую долго в бульоне не держать, достаточно замочить на несколько секунд и вынуть, иначе будет невыносимо остро.Роллы (креветки, курица, овощи, зелень), употреблять с соусом, тут можно макать от души, будет очень вкусно.Лапша это отдельное удовольствие, она в дополнительном соусе особо и не нуждается.Уходя с рынка, взял ещё манговый шейк.Кстати, удивительно для рынка, но банковские карты тут принимают.Так что рекомендую заведение к посещению, но советую приходить в будни, поскольку в выходные вы можете потерять много времени в очереди, в рабочие дни с этим гораздо проще. Ну и постарайтесь сделать это как можно быстрее, поскольку из собственного опыта, любое хорошее заведение рано или позбно превращается в плохое.А вы знаете в Москве более популярное место?Добавляйтесь, чтобы не пропустить очередной обзор:Рассказать друзьям или разместить в своём блоге: