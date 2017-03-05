записки неизвестного блогера неМихаила

...пишу с ошибками, читаю по слогам.

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nemihail March 5th, 11:00

Очередь за едой в Москве

Помните как в нашей стране открылся первый Макдоналдс? Тогда толпы голодных соотечественников выстроились в одну длиннющую очередь, чтобы попробовать вредную американскую пищу. Тогда ещё весь мир над нами смеялся. Вот уж не думал, что эта история повторится ещё раз.

даниловский.jpg


Одно время это место в прямом смысле слова было эхом совка, однако сейчас тут многое изменилось, разве что чуханская парковка напоминает нам 90-е.

паркинг.jpg

Внутри Даниловский рынок очень качественно прилизали. Теперь это это скорее тру хипстерское место.

Даниловский рынок.jpg

Но мой рассказ не о рынке, а об одной небольшой кафешке, а точнее, вьетнамской закусочной Bổ

прилавок.jpg

Не знаю, чем именно вызвана популярность этого места, но по выходным тут собираются огромные очереди.

вьетнамка.jpg

Организаторам удалось создать ощущение присутствия на тесной азиатской улочке.

вьет.jpg

Десяток ловких вьетнамцев готовят национальные блюда и делают из этого шоу.

вьетнамец2.jpg

Меню очень простое: суп Фо -350 рублей, нэмы по 100 рублей, спринг-роллы (с креветками, курицей, манго, папайей и морковью в соусе хат-муй) по 150 рублей, а лапша Миен Као Га за 350 рублей.

меню.jpg

К каждому блюду свой соус.

соусы.jpg

А кто желает поострее, есть жгучий перец.

перец.jpg

Собрал заказ и иду к столикам

поднос.jpg

Основная их часть на балконе, с которого открывается прекрасный вид на весь рынок.

фудкорт.jpg

Порция супа Фо огромная.

суп.jpg

К супу идет набор специй, перец рекомендую долго в бульоне не держать, достаточно замочить на несколько секунд и вынуть, иначе будет невыносимо остро.

специи.jpg

Роллы (креветки, курица, овощи, зелень), употреблять с соусом, тут можно макать от души, будет очень вкусно.

ролы.jpg

Лапша это отдельное удовольствие, она в дополнительном соусе особо и не нуждается.

лапша.jpg

Уходя с рынка, взял ещё манговый шейк.

сок.jpg

Кстати, удивительно для рынка, но банковские карты тут принимают.

продавец.jpg

Так что рекомендую заведение к посещению, но советую приходить в будни, поскольку в выходные вы можете потерять много времени в очереди, в рабочие дни с этим гораздо проще. Ну и постарайтесь сделать это как можно быстрее, поскольку из собственного опыта, любое хорошее заведение рано или позбно превращается в плохое.

Poll #2064163 Опрос
Open to: All, detailed results viewable to: All. Participants: 294

А вы бы отстояли очередь за любимой едой?

View Answers
да
203(69.0%)
нет
91(31.0%)


А вы знаете в Москве более популярное место?


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Очередь за едой в Москве
Помните как в нашей стране открылся первый Макдоналдс? Тогда толпы голодных соотечественников выстроились в одну длиннющую очередь, чтобы попробовать вредную американскую пищу. Тогда ещё весь мир над нами смеялся. Вот уж не думал, что эта история повторится ещё раз. Одно время это место в…
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nota_x March 5th, 8:07
ненавижу очереди)
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nemihail March 5th, 8:08
...поддерживаю)
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mostovoy March 5th, 8:09

У нас в Хамовниках попробовали сделать "советский" магазин. Все походили, посмотрели. И сразу же разорился. На его месте теперь АВ Daily.

А в других районах вообще не повезло. Жгут машины жителям, которые не дают бракоделам творит безобразия при обслуживании дворов и подъездов. Михаил, а Вы бы остались в стороне смотря на брак в своем дворе? Кстати, если подойти меркантильно, то это еще и снижение аренды.

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nemihail March 5th, 8:14
...отоночё

Edited at 2017-03-05 08:14 am (UTC)
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lidik2012 March 5th, 8:10
А почему в начале аналогия с макдаком?
Еда из вьеткафе тоже вредная?
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nemihail March 5th, 8:13
...очередь
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кушать хочется всегда

frantishek98 March 5th, 8:21
они и на дорогомиловском присутствуют,цены те же,очередей нет.
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Re: кушать хочется всегда

nemihail March 5th, 8:21
...ясно, не знал
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bazilio64 March 5th, 8:28
Просто мода. На все заграничное, не доступное.Желание выпендриться, томным голосом рассказать сослуживцам, что ел... А ни чё, что суши и роллы- еда японской голытьбы? Можно подумать своя национальная кухня бедная.
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nemihail March 5th, 8:32
...а я думаю дело в аутентичности
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mark_amerika March 5th, 8:37
аппетитно очень. Даже захотелось сходить и поесть экзотики.
ем рассольник сейчас)
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оп гугложоп March 5th, 15:02
езжай в Крым
там весна
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mark_amerika March 5th, 8:42
А С Мореной Мораной вы не в это кафе ходили?? вроде б там другое было? но тоже вьетнамская кухня
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nemihail March 5th, 8:52
...в другое
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при чём тут "очередь за свободой"

sidorowa_koza March 5th, 8:45
31 января 1990 года открылся MCD на Пушкинской площади, вовсю народ жил по продуктовым карточкам имени Гайдара - совок тут которым боком? демократические реформы, разве не?
некто Ларина с Эха Москвы - дочь работницы внешторга оправдывалась, что стояла туда часами не потому, что ей нечего было есть - это была "очередь за свободой" для неё и таких как она
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Re: при чём тут "очередь за свободой"

nemihail March 5th, 8:54
...очередь за свободой, это как очередь за мозгами;)
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mark_amerika March 5th, 8:48
а это даниловский рынок а там был вроде черкизовский
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nemihail March 5th, 8:54
...ага, всё верно, только САДОВОД

Edited at 2017-03-05 08:54 am (UTC)
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blaster2009 March 5th, 8:49
Не, я не стал бы, пусть и любимой. Я и в Макдак в 90-х не ходил, просто мимо проходя иногда присвистывал от величины очереди. Все равно потом их станет навалом, в этом я был уверен.

А тут какой-то феномен, чем-то эта странная названием на наше ухо еда народу нравится, может ценой.
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kwakin_misha March 5th, 15:20
суп красиво смотрится! а с хорошим соусом вообще всё можно съесть.
я, кстати, всегда говорю, что русский горлодёр всё сделает едой.
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y_kostra March 5th, 9:01
Занятно! А Том Ям у них бывает??
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nemihail March 5th, 9:06
...нет
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strangeleopard March 5th, 9:12
Нормально!
Дёшево и сытно!

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hitman77 March 5th, 10:00
Примерно в 4 раза дороже, чем во Вьетнаме, если по супу судить.
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norwaychechen March 5th, 9:16
За любимой едой в очереди стоять не нужно. Любимая она дома!
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salatau March 5th, 9:20
КАЛАВУР!
ГРАБЛЮТЬ!
СПАСИТЕ ПАМАГИТЕ, А ТО ВСЕ ПРПАДЁМ!

Отак от незаметно и подкрабуется великая историческая зрада!
Отак от Родину и продают. Якобы из дабражылатилнасте.
Пересаживают с родной надёжной полбы с говнядиной або даже с месной зайчатиной на заморские изыски с жариными таракаными и сушоными дождевиками.
А он якабы нипрычом.
Якабы наивный нипадецки и низнаит шо тварит и на какой вьетнамский пищавой кол сажает земляков.
Сколько мешков с донгами за это ты ты палучил, иуда!? .


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kwakin_misha March 5th, 15:22
с чем мешки он получил?
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mkar_vld March 5th, 9:24
насчет очередей. На фудкорте одного большого молла Питера наблюдаем такое. 10 разных и мак. Так вот в мак очередь всегда и большая. у остальных либо ничего,либо один два. Особенно обижают китайские коробочки с лапшой и крошку картошку,там обычно совсем никого.Такие дела
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barbuljak March 5th, 11:03
идиоты.Это массовое помешательство.Типа если очредь,то хорошо.Поэтому всегда очередь.Мак надо гнать.Расплодилось этого говна много.
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"Как делаим и мы сами, неведыя, шо твари&#x301;м!" (Б.Окуджав

livejournal March 5th, 9:28
Пользователь salatau сослался на вашу запись в своей записи «"Как делаим и мы сами, неведыя, шо твари́м!" (Б.Окуджава)» в контексте: [...] Оригинал взят у в Совок возвращается [...]
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dimagrib March 5th, 9:36
нет, это как раз 21 век
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amakh March 6th, 16:10
Жрать - поросячье занятие!

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max_huvenen March 5th, 9:36
Любопытно, что автор подразумевает под "совком"?
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nemihail March 5th, 9:45
...в данном контексте это главный атрибут совка (СССР) - очередь
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ulcus_111 March 5th, 9:36
Сок манго = это вкусно.
Помню как купил 2-ве литровых банки, в году так 1981 - 82 ... Выпили их за два дня, а потом пришёл покупать, а осталось всего одна. Кстати по цене, в районе 1 рубля...
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kwakin_misha March 5th, 15:26
а я так этот фрукт и не попробовал. не растёт у нас. а в магазине привозной кусается зараза..
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как можно возвращаться, если не уходил

warmsea March 5th, 9:39
совок из роисси никуда и не уходил.

Edited at 2017-03-05 09:39 am (UTC)
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Re: как можно возвращаться, если не уходил

barbuljak March 5th, 11:04
в исралии тоже хватает очередей в кабаки и крутые рестораны.ну ты и сам мудило знаешь.Мафия никуда не делась.
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ramtamtager March 5th, 9:39
А что вьетнамцы такие недружелюбные? Пусть у корейцев поучаться.


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mark_amerika March 5th, 10:46
похоже на глистов
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Andry Handry March 5th, 9:44
тогда во всём мире совок
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barbuljak March 5th, 11:04
+++
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ogre_rodriguez March 5th, 9:44
очередь-показатель, что продукты не залёживаются, вероятность свежести повышается
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Ага...

nampuom_pycu March 5th, 11:50
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sharikowa March 5th, 9:51
Я провела во Вьетнаме 2 раза по месяцу и очень люблю и вьетнамскую кухну, и сам Вьетнам.
В очереди бы стоять, конечно же, не стала, всегда можно найти время, когда очереди не будет. Или альтернативу: в Москве немало вьетнамских кафешек, например, целых 2 есть на Савеловской, еще одну знаю на Большой Грузинской улице.

Что же касается меню: дороговато, и порции совсем не такие, как во Вьетнаме. Тот же фо бо стоит там 1.5 - 3 доллара, при этом по размерам это ближе к тазику, на двоих как правило хватает. Но ведь это же не Вьетнам, а Москва =)
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kwakin_misha March 5th, 15:33
да, в Москве народ побогаче.
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superherr March 5th, 10:03
Почему не взял с собой хрюжбу?
Можно было бы набрать гору перца и скормить ей. Она прожорлива и жадна, все бы в себя запихнула ахахааха)))
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mark_amerika March 5th, 12:01
Морены не хватает...
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