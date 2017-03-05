Очередь за едой в Москве

Одно время это место в прямом смысле слова было эхом совка, однако сейчас тут многое изменилось, разве что чуханская парковка напоминает нам 90-е.
Внутри Даниловский рынок очень качественно прилизали. Теперь это это скорее тру хипстерское место.
Но мой рассказ не о рынке, а об одной небольшой кафешке, а точнее, вьетнамской закусочной Bổ
Не знаю, чем именно вызвана популярность этого места, но по выходным тут собираются огромные очереди.
Организаторам удалось создать ощущение присутствия на тесной азиатской улочке.
Десяток ловких вьетнамцев готовят национальные блюда и делают из этого шоу.
Меню очень простое: суп Фо -350 рублей, нэмы по 100 рублей, спринг-роллы (с креветками, курицей, манго, папайей и морковью в соусе хат-муй) по 150 рублей, а лапша Миен Као Га за 350 рублей.
К каждому блюду свой соус.
А кто желает поострее, есть жгучий перец.
Собрал заказ и иду к столикам
Основная их часть на балконе, с которого открывается прекрасный вид на весь рынок.
Порция супа Фо огромная.
К супу идет набор специй, перец рекомендую долго в бульоне не держать, достаточно замочить на несколько секунд и вынуть, иначе будет невыносимо остро.
Роллы (креветки, курица, овощи, зелень), употреблять с соусом, тут можно макать от души, будет очень вкусно.
Лапша это отдельное удовольствие, она в дополнительном соусе особо и не нуждается.
Уходя с рынка, взял ещё манговый шейк.
Кстати, удивительно для рынка, но банковские карты тут принимают.
Так что рекомендую заведение к посещению, но советую приходить в будни, поскольку в выходные вы можете потерять много времени в очереди, в рабочие дни с этим гораздо проще. Ну и постарайтесь сделать это как можно быстрее, поскольку из собственного опыта, любое хорошее заведение рано или позбно превращается в плохое.
А вы бы отстояли очередь за любимой едой?
А вы знаете в Москве более популярное место?
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У нас в Хамовниках попробовали сделать "советский" магазин. Все походили, посмотрели. И сразу же разорился. На его месте теперь АВ Daily.
А в других районах вообще не повезло. Жгут машины жителям, которые не дают бракоделам творит безобразия при обслуживании дворов и подъездов. Михаил, а Вы бы остались в стороне смотря на брак в своем дворе? Кстати, если подойти меркантильно, то это еще и снижение аренды.
Edited at 2017-03-05 08:14 am (UTC)
Еда из вьеткафе тоже вредная?
кушать хочется всегдаfrantishek98 March 5th, 8:21
Re: кушать хочется всегдаnemihail March 5th, 8:21
ем рассольник сейчас)
там весна
при чём тут "очередь за свободой"sidorowa_koza March 5th, 8:45
некто Ларина с Эха Москвы - дочь работницы внешторга оправдывалась, что стояла туда часами не потому, что ей нечего было есть - это была "очередь за свободой" для неё и таких как она
Re: при чём тут "очередь за свободой"nemihail March 5th, 8:54
Edited at 2017-03-05 08:54 am (UTC)
А тут какой-то феномен, чем-то эта странная названием на наше ухо еда народу нравится, может ценой.
я, кстати, всегда говорю, что русский горлодёр всё сделает едой.
Дёшево и сытно!
ГРАБЛЮТЬ!
СПАСИТЕ ПАМАГИТЕ, А ТО ВСЕ ПРПАДЁМ!
Отак от незаметно и подкрабуется великая историческая зрада!
Отак от Родину и продают. Якобы из дабражылатилнасте.
Пересаживают с родной надёжной полбы с говнядиной або даже с месной зайчатиной на заморские изыски с жариными таракаными и сушоными дождевиками.
А он якабы нипрычом.
Якабы наивный нипадецки и низнаит шо тварит и на какой вьетнамский пищавой кол сажает земляков.
Сколько мешков с донгами за это ты ты палучил, иуда!? .
"Как делаим и мы сами, неведыя, шо твари́м!" (Б.Окуджавlivejournal March 5th, 9:28
Помню как купил 2-ве литровых банки, в году так 1981 - 82 ... Выпили их за два дня, а потом пришёл покупать, а осталось всего одна. Кстати по цене, в районе 1 рубля...
как можно возвращаться, если не уходилwarmsea March 5th, 9:39
Edited at 2017-03-05 09:39 am (UTC)
Re: как можно возвращаться, если не уходилbarbuljak March 5th, 11:04
Ага...nampuom_pycu March 5th, 11:50
В очереди бы стоять, конечно же, не стала, всегда можно найти время, когда очереди не будет. Или альтернативу: в Москве немало вьетнамских кафешек, например, целых 2 есть на Савеловской, еще одну знаю на Большой Грузинской улице.
Что же касается меню: дороговато, и порции совсем не такие, как во Вьетнаме. Тот же фо бо стоит там 1.5 - 3 доллара, при этом по размерам это ближе к тазику, на двоих как правило хватает. Но ведь это же не Вьетнам, а Москва =)
Можно было бы набрать гору перца и скормить ей. Она прожорлива и жадна, все бы в себя запихнула ахахааха)))