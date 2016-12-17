Сумасшедшие аттракционы Москвы

Вчера, можно сказать ночью, хотя сейчас так рано темнеет, что ночь начинается уже в пять часов вечера, мне удалось совершить небольшую прогулку по самому центру города, где на днях стартовал большой зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" и я заметил, что развлекательная программа для москвичей и гостей столицы приросла новыми аттракционами и шоу.
Я вышел из метро на станции Театральная, прямо возле Большого Театра, тут как и в прошлом году по кругу вокруг фонтана установлена арочная световая инсталляция.
Всё это работы знаменитого итальянского светохудожника Валерио Фести. Но также в оформлении Москвы принимали участие светохудожники из Франции, те, которые занимаются праздничным оформлением Елиссейских полей, ну и, конечно же, помогали им наши осветители.
Но в остальном город стал другим, исчезли деревянные киоски и на их месте появились торговые павильоны в форме "гексагон".
Москва посвежела, смотрятся они по-новому, какие-то открытые, а в некоторые можно зайти и погреться.
В павильонах продают деликатесы со всех уголков нашей страны. Я например нашел лавку с сырами, которые не хуже французских и итальянских. Как на любой ярмарке тут можно ходить и всё пробовать. Очень много всевозможных подарков, а в некоторых проводят бесплатные мастер-классы для детей.
Первое, что бросилось в глаза, из того, чего раньше не было, это огромная 100-метровая ледяная горка, которую построили из льда практически у стен Кремля.
Подошел ближе, лед действительно настоящий, а в кубики встроили подсветку.
Поднялся наверх и сделал несколько кадров.
На площади Революции развернули амфитеатр с ледовым балетом. Вчера как раз состоялась премьера балета «Чиполлино» на музыку Карена Хачатуряна.
Вход само собой тоже бесплатный.
Зрелищно конечно, но я долго смотреть не стал, замерз и отправился за горячим кофе.
На Манежной площади выступал театр «Высокие братья». Профессиональные циркачи, ходулисты, гимнасты, жонглеры и акробаты устраивали настоящую карнавальную феерию!
А совсем рядом на открытом огне готовили мясо. Одним словом в центре как всегда очень душевно.
Но не стоит забывать, что уже полным ходом идет зима и если вы планируете увидеть много интересного, то обязательно одевайтесь очень тепло.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" будет проходить все каникулы и вплоть до 15 января следующего года. Расписание всех запланированных шоу-программ можно найти тут: mos.ru/christmas2017
А где вы проводите новогодние праздники?
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...надо брать грелку с собой
Edited at 2016-12-17 02:21 pm (UTC)
Надо как то ввбратся в центр, погулять-посмотреть, а то всё то некогда, то лень, а там столько интересного
у площади стен не бывает, а вот у Кремля они есть;
ледянка - это то, что под жопу подкладывают, чтобы съехать с горки.
Учите матчасть.
Edited at 2016-12-17 03:26 pm (UTC)
Замечательный пост!blagodat777 December 17th, 15:55
Красотища, такая, о какой в детстве мечталось) настоящая предновогодняя сказка. Надеюсь Вы горку потестили ?)
а чо там с дровами для бабушек?Василий Иванов December 17th, 16:05
Сумасшедшие аттракционы Москвыsam_va December 17th, 16:05
а не сдувает?
в яндексе нет не ищи.
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