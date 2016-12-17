записки неизвестного блогера неМихаила

...пишу с ошибками, читаю по слогам.

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nemihail December 17th, 17:00

Сумасшедшие аттракционы Москвы

Посмотреть как гуляет Москва современная можно заглянув под кат. В этом году в самом центре столицы много новых развлечений.

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Вчера, можно сказать ночью, хотя сейчас так рано темнеет, что ночь начинается уже в пять часов вечера, мне удалось совершить небольшую прогулку по самому центру города, где на днях стартовал большой зимний фестиваль "Путешествие в Рождество" и я заметил, что развлекательная программа для москвичей и гостей столицы приросла новыми аттракционами и шоу.

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Я вышел из метро на станции Театральная, прямо возле Большого Театра, тут как и в прошлом году по кругу вокруг фонтана установлена арочная световая инсталляция.

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Всё это работы знаменитого итальянского светохудожника Валерио Фести. Но также в оформлении Москвы принимали участие светохудожники из Франции, те, которые занимаются праздничным оформлением Елиссейских полей, ну и, конечно же, помогали им наши осветители.

Но в остальном город стал другим, исчезли деревянные киоски и на их месте появились торговые павильоны в форме "гексагон".

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Москва посвежела, смотрятся они по-новому, какие-то открытые, а в некоторые можно зайти и погреться.

DSCF1587.jpg

В павильонах продают деликатесы со всех уголков нашей страны. Я например нашел лавку с сырами, которые не хуже французских и итальянских. Как на любой ярмарке тут можно ходить и всё пробовать. Очень много всевозможных подарков, а в некоторых проводят бесплатные мастер-классы для детей.

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Первое, что бросилось в глаза, из того, чего раньше не было, это огромная 100-метровая ледяная горка, которую построили из льда практически у стен Кремля.

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Подошел ближе, лед действительно настоящий, а в кубики встроили подсветку.

DSCF2022.jpg

Поднялся наверх и сделал несколько кадров.

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На площади Революции развернули амфитеатр с ледовым балетом. Вчера как раз состоялась премьера балета «Чиполлино» на музыку Карена Хачатуряна.

DSCF1506.jpg

Вход само собой тоже бесплатный.

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Зрелищно конечно, но я долго смотреть не стал, замерз и отправился за горячим кофе.

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На Манежной площади выступал театр «Высокие братья». Профессиональные циркачи, ходулисты, гимнасты, жонглеры и акробаты устраивали настоящую карнавальную феерию!

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А совсем рядом на открытом огне готовили мясо. Одним словом в центре как всегда очень душевно.

DSCF2156.jpg

Но не стоит забывать, что уже полным ходом идет зима и если вы планируете увидеть много интересного, то обязательно одевайтесь очень тепло.

DSCF2161.JPG

Фестиваль "Путешествие в Рождество" будет проходить все каникулы и вплоть до 15 января следующего года. Расписание всех запланированных шоу-программ можно найти тут: mos.ru/christmas2017

А где вы проводите новогодние праздники?

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Сумасшедшие аттракционы Москвы
Посмотреть как гуляет Москва современная можно заглянув под кат. В этом году в самом центре столицы много новых развлечений. Вчера, можно сказать ночью, хотя сейчас так рано темнеет, что ночь начинается уже в пять часов вечера, мне удалось совершить небольшую прогулку по самому центру города,…
127 comments :
( 127 comments Leave a comment )
mark_amerika December 17th, 14:02
классный фестивать какой))
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kwakin_misha December 17th, 17:53
мясо барбекю шикарное. глаз не оторвать..
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roma_nowa December 17th, 14:09
Славная прогулка, спасибо))
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flash2004 December 17th, 22:38
очень шумно и ворье кругом
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3ojlotou December 17th, 14:10
Как много интересных павильончиков)). Атмосфера - ОК!)
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abzaz_423 December 17th, 14:20
Москва с жиру бесится.
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nemihail December 17th, 15:08
...завидуете?;)
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zoosovet December 17th, 14:20
Холодно, млин...

...надо брать грелку с собой



Edited at 2016-12-17 02:21 pm (UTC)
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rekonq December 17th, 14:25
Там же кофе горячий есть.
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toomth December 17th, 14:58
Ярко сделали - детям по кайфу!
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nemihail December 17th, 15:06
...да, оч. круто)
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oboroten1 December 17th, 15:01

Надо как то ввбратся в центр, погулять-посмотреть, а то всё то некогда, то лень, а там столько интересного

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nemihail December 17th, 15:06
...это факт, сам не так часто бываю, как бы хотелось
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romti December 17th, 15:10
И зима похожа стала на праздник ;)
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nemihail December 17th, 15:21
...да, со снегом лучше)
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dxb_ru December 17th, 15:18
заголовок как всегда...самое главное пёрнуть погромче....
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nemihail December 17th, 15:21
...главное, что ты пришел;)
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ugputl December 17th, 15:25
Так на всякий случай:
у площади стен не бывает, а вот у Кремля они есть;
ледянка - это то, что под жопу подкладывают, чтобы съехать с горки.

Учите матчасть.

Edited at 2016-12-17 03:26 pm (UTC)
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nemihail December 17th, 15:34
...спасибо, поправил)
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mark_amerika December 17th, 15:26
Надо сходить на такой фестивать))
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nemihail December 17th, 15:35
...оч. рекомендую)
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type0_negative December 17th, 15:43
москвичи с жиру бесятся .остальной россии остается лишь завидовать
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zabriski December 17th, 15:51
москвичи и собянин - не близнецы братья
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Замечательный пост!

blagodat777 December 17th, 15:55
Спасибо Вам.
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Evangelina Zarnovski December 17th, 16:01

Красотища,  такая, о какой в детстве мечталось)  настоящая предновогодняя сказка.  Надеюсь Вы горку потестили ?)

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kwakin_misha December 17th, 18:06
горки для детей! если мы начнём кататься, то горки быстро выйдут из строя...
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а чо там с дровами для бабушек?

Василий Иванов December 17th, 16:05
всех уже обогрели, или только москвичей?
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Сумасшедшие аттракционы Москвы

sam_va December 17th, 16:05
Билеты уже куплены, скоро буду в Москве. Хочется погулять, посмотреть. Спасибо за информацию.
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poldnick December 17th, 16:10
Каток на крыше небоскреба Москва-Сити

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zabriski December 17th, 23:24
вот это здорово

а не сдувает?
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zinaida111 December 17th, 16:13
миша ты разобрался какие провода надо в люстру прокдадывать то?

в яндексе нет не ищи.
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nemihail December 17th, 16:23
...всему своё время
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(no subject) (Anonymous) Expand
gallina_riaba December 17th, 16:22
А на каток на ВДНХ не хотите заглянуть и выложить впечатления? Там тоже здорово.
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nemihail December 17th, 16:31
...возможно)
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agatspb December 17th, 16:24
Красота!!!
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protopopp December 17th, 16:46
Здоровоооо .........о понаехавших гостях позаботились ..........................................., только вот с ледовым балетом Карена Хачатуряна «Чиполлино» ......, нам кажется всё - же промахнулись ...., надо было ставить «Танец с саблями» Арама Хачатуряна .......................
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kwakin_misha December 17th, 18:15
дети про сабли не поймут. а вот Чиполлино как раз для них герой.
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stasy_sunkissed December 17th, 16:48
Красотища
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mark_amerika December 17th, 17:11
С таких фестивалей надо не вылезать)))
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portugez December 17th, 17:32
В такой мороз бродячие собаки на улицу нос не высовывают.
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kwakin_misha December 17th, 18:16
обещали потепление. синоптики не подведут.
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lasth December 17th, 17:34
Сколько часов надо простоять с ребенком на морозе на ледяную горку? Сколько надо заплатить за это удовольствие?
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configurator December 17th, 17:37
2 часа
Бесплатно
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